打造台灣之盾 國防七大品項內容曝光

為強化國防韌性並建構具全面嚇阻效果的不對稱戰力，國防部提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例與特別預算，規劃於2026年至2033年的8年期間編列經費上限新台幣1兆2500億元，向美國籌購精準火砲、遠程精準打擊飛彈等7大類關鍵裝備，全面提升防衛體系作戰效能。





立法院外交及國防委員會日前召開秘密會議，邀請國防部長說明特別條例規劃與執行情形。國防部指出，本次特別預算聚焦三大方向，包括建構防衛體系、打造「台灣之盾」，引進高科技與AI以加速擊殺鏈，以及厚植國防產業、建立非紅供應鏈，兼顧作戰需求與產業發展。

在主要採購項目方面，國防部規劃籌購M109A7自走砲60門及相關精準彈藥，並引進82套海馬士多管火箭系統，搭配精準火箭與戰術飛彈，強化遠距精準打擊能力。無人載具部分，將大量建置反甲型無人機、濱海監偵與攻擊型無人機，以及無人艇，並同步發展反制系統。





此外，計畫也涵蓋防空、反彈道與反裝甲飛彈，以及AI輔助與C5ISR系統，並加速建立彈藥、甲車、炸藥等關鍵產線，以確保作戰持續量能。國防部指出，目前已有M109A7、海馬士、ALTIUS無人機、標槍及拖式2B飛彈等5項軍購案完成美方知會國會程序，其餘案項正加速審查中。