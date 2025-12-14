打造台灣之盾 外交部次長密訪以色列引關注
[NOWnews今日新聞] 外媒路透引述3位知情人士報導，台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際，台灣外交部政務次長吳志中近日曾對以色列展開秘密訪問。由於總統賴清德11月底提出1.25兆國防特別預算，打造台灣之盾，以色列又是國際知名軍火大國，生產包括著名的鐵穹（Iron Dome）防禦系統。學者認為吳志中此行不排除參觀以國的鐵穹系統。
以哈戰爭相挺 台以深化雙邊關係
1948年5月18日以色列宣布建國，1949年中華民國政府不僅承認以色列，還在聯合國投票支持以國成為會員國，並協助至少4,500名猶太難民移居。儘管1950年以色列轉而承認中共，導致雙邊關係中斷，但冷戰期間兩國仍維持低調的情報交流與軍事合作，例如於1975年台灣以色列購買了少量天使一型飛彈，並安裝在陽字級驅逐艦上，之後更以此為基礎研發出雄風一型反艦飛彈、台灣也採購以色列毒蜂級飛彈快艇原型艇，改良成為海鷗級飛彈快艇。以色列的「鐵穹」防空系統採用台灣廠商提供的金屬合金，台廠生產的鋁材也用於以色列戰車與飛彈系統上。
2023年以色列國會友台小組訪台，由當時副總統賴清德親自接見，2023年10月起爆發的以哈衝突中，台灣則是不顧國際人道組織反對，與美國一同支持以色列；2024年簽署「台以文化合作協定」，2025年賴清德總統再度接見以色列國會友台小組，顯示雙邊關係的深化。
外交部長林佳龍12月11日接見以色列國會印太小組主席達爾（Ohad Tal）時表示，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，近期中華民國國際經濟合作協會（國經協會）將組團訪問以國，期待在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，攜手建構更安全世界。
針對吳志中訪以色列，外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域合作，鼓勵雙邊人員交流，有關吳志中是否訪以，沒有評論。
密訪以色列談「台灣之盾」？學者：不排除
前駐以色列代表丁干城表示，鐵穹是以色列主要的低空防禦措施，土製火箭成本比較低，和美國的黃金盾、銀盾同個概念。而鐵穹主要是針對加薩地區，射上來攔截的時間很短，屬於近距離的防衛。但這些不可能白送台灣，過去跟以色列的關係也曾經有很多波折，所以吳志中密訪為何事都需謹慎，關乎國家安全、軍事機密。
政治大學外交學系教授、對外關係協會秘書長黃奎博認為，吳志中此趟密訪以色列，不排除參觀相關鐵穹系統、聽取一些簡報，但「鐵穹或台灣之盾不會是外交部的主要業務」，相關參訪或聽取簡報恐怕只是行程裡的小片段。在以哈戰爭中，台灣在國際上逆風相挺、釋出善意，促使以色列考慮擴大與台灣交流的空間。他還指出，整體而言，以色列跟台灣的互動看似相對受限較少，過去台灣方面資深官員也可前去進行交流，甚至曾傳說李登輝在任時期差點得以訪問以國。
吳志中訪以 與多層次防空系統整合有關？
國防院中共政軍所助理研究員許智翔表示，很多人會把台灣之盾跟鐵穹做連結，但基本上他們本質屬性不同，鐵穹是針對非國家武裝組織的武器如卡秋莎火箭等研發的攔截裝備，並不是台灣主要面對的威脅。不過，鐵穹經長期服役、改良後，也可以一定程度攔截來襲飛彈、補強防空系統。因此，吳志中率領的訪團若要取經，恐怕也不是鐵穹，應該是多層次防空系統的整合。因為沒有好的指揮管制、作戰系統，效率不彰的話，會造成彈藥的浪費，以色列在這方面做的是非常好的。
許智翔表示，吳志中率團出訪表示以色列與我國雙方對交流高度重視，因此我國派出次長級官員考察。事實上，除了武器系統外，以色列在投資高科技、新創也都很有競爭力。在武器系統方面，台灣當然對於以色列裝備很感興趣，他們不光只有鐵穹防空系統，還有很多不同類型的裝備非常重要。雖然此次吳志中領軍的訪團資訊不足，但由於以色列的高科技、蓬勃的新創也是台灣能學習之處，研判除了次長之外，可能也有不同背景的跨部會成員一起前往。
許智翔提到，吳志中也可能到當地去觀摩他們的全民防衛系統，但會不會跟以色列建立戰後重見合作還有待觀察。不過，台灣想在國際空間持續狹窄的情況下，進行外交的單點深化，也得考量後續成本代價，政府必須負責任地做好衡量。
