打造台灣之盾 總統：盼國人團結共抗外來威脅

賴清德總統今天(21日)前往雲林「西螺吳厝朝興宮」參香祈福時，向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等三大施政方向。總統強調，面對中國的威脅，台灣一定要增加國防力量、提高軍事預算，政府希望打造「台灣之盾」，堅定守護全台人民的生命財產安全。總統也呼籲國人團結，共同面對外來威脅，一起拚經濟、守護台灣。

總統首先談到「國家安全」，他表示，面對中國的威脅，一定要增加國防力量，因此必須提高軍事預算，並對外進行軍事採購及支持國防產業。他強調，國防預算就是國家安全的預算，也是產業發展的預算，全世界可以做到國防自主的國家只有美國、中國、日本、韓國、德國等。

總統指出，國防自主的國家首先產業要健全，台灣已具備此條件，因此不論目標是經濟進步或國家安全，都應增加國防預算。他並再次宣示要打造「台灣之盾」守護台灣。總統說：『(原音)而且我們的國防預算，我要替台灣打造一座台灣之盾，就像是用帆布覆蓋起來，來保護我們島內2,300萬人的生命財產安全。大家贊成嗎？』

總統隨後也談到「經濟發展」，他表示，經濟始終是國家最重要的基礎，政府用最嚴謹的態度推動經濟發展。總統指出，目前台灣的就業市場是25年來最佳，但儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施，也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，以提高營運效率，創造台灣經濟永續成長。

在「社福政策」部分，總統說，政府實施減稅、「0至6歲國家一起養」，也推動高中職免學費、私立大專校院學生補助、長照3.0等政策，就是希望讓民眾感受到政府在照顧人民。

總統最後強調，士農工商各行各業都很辛苦，政府照顧人民不分黨派，就像媽祖保佑大家一樣，他希望國人要團結，一致對外，共同拚經濟、守護台灣。(編輯：陳士廉)