打造台灣之盾？《路透》獨家：吳志中本月密訪以色列

總統賴清德今年（2025）出席雙十國慶，並以「變局中 奮起的新台灣」為題當作就任第二年的國慶文告，其中更宣布要打造防空系統「台灣之盾」（T-Dome）；根據《路透社》11日獨家報導，外交部政務次長吳志中，在本（12）月對以色列進行了未公開的訪問，由於目前台灣正尋求與以色列進行防務合作，因此這項消息格外敏感、引人關注。

報導指出，提供消息的人士拒絕透露吳志中會見了哪些人、或討論了哪些內容，包括吳志中是否談到了台灣新的多層防空系統「T-Dome 台灣之盾」，這項系統是總統賴清德今年國慶時宣布要打造，其中有部分是要仿照以色列的防空系統，以色列外交部對此也沒有做出回應。

另，報導也說，台灣外交部拒絕對吳是否訪問以色列發表評論，而聲明中則表示：「台灣與以色列共享自由與民主的價值觀，並將務實地在貿易、科技與文化等領域推動互利交流與合作」，並歡迎更多「互利合作形式」。

