打造台灣之盾 1.25兆國防特別預算「採買清單」曝光

愛國者防空飛彈。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）





立法院外交及國防委員會19日上午召開機密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」報告。國防部會後發布可公開資料，說明計畫上限總額達新台幣1兆2,500億元、2026年至2033年間執行的特別預算規劃。

國防部表示，該計畫將聚焦7大類裝備採購，其中最引人注目的，是規劃採購20餘萬架各型無人機、1000餘艘無人艇，以及60門M109A7自走砲，其意在透過引進高科技與AI技術，打造具備高度韌性的「台灣之盾」。

國防部指出，面對中共持續擴增軍力及灰色地帶威脅，本次特別預算具有建構防衛體系、加速擊殺鏈及厚植國防產業3大特色。國防部續指，國軍在戰略層面上不再僅是單一裝備的購置，而是強調作戰平台、感測器與指管系統的融合，藉由建立「非紅供應鏈」與多層次防衛系統，達成從空中攔截到地面阻絕的全方位嚇阻能力。

國防部強調，這筆預算旨在短期內獲得穩定財源，以因應敵情威脅的驟增，並驗證投資國防就是投資和平理念。

在備受關注的精準火砲與遠程打擊能力，軍方證實將籌購60門M109A7自走砲、搭配4080發精準彈藥及相關支援車輛；同時將採購82套海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS），包含1,203箱精準火箭與420枚戰術區域飛彈，強化遠距打擊；而在防空與反裝甲戰力，將採購標槍反裝甲飛彈70套共1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套共1545枚，以及各式防空飛彈系統。

導入AI輔助與C5ISR

不對稱戰力上，計畫擬採購ALTIUS-700M與ALTIUS-600ISR等反甲型無人機飛彈系統共2千餘架，以及涵蓋濱海監偵、攻擊等用途的各類無人機總數達20餘萬架，並搭配1000餘艘無人艇及相關反制系統。

而為強化指揮與決策效率，亦規劃導入AI輔助與C5ISR系統，其中包含人工智慧決策支援系統及部隊快速情資分享套件。

另外，國防部也將投入資源擴增軍備產線，包括籌建各類型彈藥、發射藥、高能炸藥及化學防護面具等生產線，並在產線建立完成前，先行緊急採購戰車彈、機砲彈等重要彈藥以滿足戰備存量。同時，計畫中也包含機動阻絕器材的採購，以提升戰場的阻絕能力。

美方已進行相關程序

國防部說明，美方已對M109A7自走砲、海馬士多管火箭、ALTIUS反甲無人機、標槍及拖式飛彈等5項主要裝備，知會美國進行國會程序，其餘案項美國國防部正加速審查。

國防部強調，雖然已與美方確認作戰需求與項量，但後續仍將視立法院核定的預算額度進行適度調整，並將持續透過台美共同研發合作，獲取新興科技系統，以確保台海和平穩定。

