「打造台灣之盾」 IBCS系統讓美國雷達接通台灣飛彈

台北市 / 綜合報導

台灣將砸1.25兆國防預算，其中中科院在9月聯手諾格引進的IBCS技術，也不排除列在預算中。IBCS是一套整合防空戰鬥指揮系統，可能把各軍中的雷達系統一次整合，透過共同圖像來一起偵測進犯的敵軍，即刻決定用哪一項武器回擊。對此，軍事專家也表示，對軍方有幫助的。

兩枚美軍的愛國者飛彈前後升空攔截，目標這兩架高速靶機，模擬巡弋飛彈敵空進犯，避開傳統雷達強闖防空網，在監視影片下，愛國者飛彈分別擊毀兩架靶機，靠的這是諾斯洛普格魯曼，這套整合防空戰鬥指揮系統IBCS，要彈無虛發，畫面之外的模擬動畫，正中央的IBCS，連結便攜式監視雷達，再到F-35飛彈驅逐艦，太空外的預警衛星，多方緊抓前進方向，要整合空防輔助台灣之盾，IBCS系統，也不排除在破兆的特別預算中。

前飛彈指揮部計畫處處長周宇平，它對軍方目前現有的狀況，是有幫助的，但是到最後整合到什麼程度，我想可能還是要雙方談過。像這樣的強弓防空飛彈，要打落高空中進犯的敵軍，以現況來看，不論是哪一處雷達偵獲敵軍，都必須先傳回指揮中心，再透過指揮中心分派情資任務，比較像是單向操作，而IBCS系統能整合不管是美制還是台制系統，還能第一時間決定由哪個系統來攔截，大幅提升戰場資源管理效率。

看看9月波蘭實彈射擊測試，就是採用IBSC系統，來結合不同火力，而波蘭政府砸了40億美元，採購IBCS相關系統，南韓除了接收之外，6月韓華系統與諾格簽MOU，中科院也在9月聯手諾格，引進IBCS技術，前飛彈指揮部計畫處處長周宇平說：「(IBCS)衍生的系統，基本上也具備相當多的功能，但這個功能是不是能夠，完整的納入，讓台灣的防空系統，全數能夠導入，我覺得目前還是有技術上的問題。」

要打造台灣之盾，美制的愛國者NASAMS，台制的天弓陸射劍二缺一不可，未來就看IBCS把不同平台整合，讓台灣火網更綿密。

