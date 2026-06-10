打造台灣京都！鄭朝方捻念珠宣示參選新竹縣長 曝從政初心憶「趙姆姆」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在記者會現場捻念珠，憶趙姆姆是他從政的初心。（圖／姜永年攝）

民進黨今天（10日）下午舉行記者會，正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方會中細數3年多來在竹北市的政績，也與大家分享擘畫對新竹縣的願景。媒體問到，鄭朝方特地帶著一串念珠是否有特殊意義？他表示，這是修女趙秀容（趙姆姆）去年手尾送他的念珠，趙姆姆也是他從政的初心，希望自己可以繼續完成她的未竟之路，繼續照顧新竹縣。

鄭朝方致詞時表示，感謝竹北市民給他3年多來的鼓勵，讓竹北被台灣看見，因為竹北這幾年有許多科技新貴、最優秀的人才匯聚在這裡生活，「其實他們給我的磨練不亞於台北市，因為竹北市民非常挑剔」，也是因為這樣，他把創新、美學務實在每個建設跟活動中，鄰近縣府、鄉鎮常常來複製竹北的建設跟活動。

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鄭朝方指出，除此之外，竹北市公所跟區公所是一樣的等級，他和團隊84位公務員一起努力在各項建設，雖然很多是縣政府要來完成的，像是中正東路地下道、跨市交通問題，挹注上級單位1億多，完成綠色交通運具的最後一哩路，如果得到縣民授權，他可以為新竹縣帶來更多的改變，也可以讓竹北成為「超級竹北」，其他鄉鎮也可以帶來巨大的改變。

鄭朝方提到，在新豐跟湖口都面臨人口越來越多，應該要來打造一個共同解決教育、環境、交通問題的新都心生活圈；關西跟新埔是多麼美的山光水色，「我有信心可以把它打造成台灣的京都」；他的家鄉竹東、周圍的橫山、芎林都是客家文化匯聚的地方，他最想做的事情就是把家鄉的戲曲公園打開，變成跟竹北市東、市西公園一樣美麗浪漫。

鄭朝方提及，北埔、峨眉等可以說是科學園區的後花園，要把它打造成黃金的旅遊廊道，原鄉尖石、五峰一起加油。這三年多來在竹北的城市治理，已經讓竹北超越竹北，未來希望新竹縣民授權給他，讓新竹縣超越新竹縣，因為竹北已經做到改變就在眼前。

鄭朝方表示，兩位總統曾說過一樣的話，前總統蔡英文說，「鄭朝方一點政治味都沒有？」現在總統賴清德說，「鄭朝方一點政治味都沒有！」嶄新改變在新竹縣，竹北經驗改變竹縣。

會後媒體問到，記者會中鄭朝方手握念珠是否有特別意義？鄭朝方分享，修女趙姆姆29歲隻身來到台灣尖石偏鄉，她可以說是自己從政的初心，因為她創辦一個幼兒園，在無水無電的部落，用一碗湯溫熱一片山頭，去年4月25日，她把手尾念珠交給自己，現在他懂了，應該是希望他繼續未竟之路，照顧原鄉，照顧新竹縣，「這應該是她要傳遞給我的愛吧！」



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