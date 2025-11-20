打造台灣成AI關鍵樞紐！賴清德推「AI新十大建設」 盼2040前創15億產值

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動（圖／總統府提供）

總統賴清德今（20）日出席Google台灣新辦公室開幕活動時表示，將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。目標在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。

賴清德今日上午出席Google台灣新辦公室開幕活動，致詞時表示，很高興跟各位一起見證Google「AI基礎建設研發中心」在台灣開幕啟用，他要代表政府及人民，向Google表達誠摯祝賀與感謝。

賴清德指出，近年Google在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見：台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

賴清德進一步指出，台灣能夠成為Google的重要夥伴，有兩項因素：第一，台灣具有開放的民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴；第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。這些條件，都讓台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。

賴清德表示，面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。目標是在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。我們要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德說，在這樣的國家戰略下，今天Google「AI基礎建設研發中心」的啟用，具有標誌性的意義。未來，這座中心將協助培養台灣AI核心人才，讓台灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代AI解決方案。同時，Google與台灣產業的合作關係將更加緊密，來提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

賴清德表示，相信這座中心啟用後，除了促進台美產業交流，為台灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。藉這個機會，他要特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息。

賴清德也說，未來，台灣會繼續和Google以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任，政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮，「我們要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地！讓我們一起努力，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的 AI 新時代。」

