打造台灣版？外媒曝北京緊盯美俄烏和平方案

▲有外媒報導稱，中國正密切關注俄烏戰爭發展，不排除也會準備一份「台灣版28點方案」，向川普政府提出。（兩岸關係示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國這陣子針對結束俄烏戰爭，與俄羅斯草擬了一份「28點計畫」，內容明確提到烏克蘭不可加入北約（NATO）；須承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄國事實領土，還有烏克蘭的武裝部隊規模限制在60萬人以內等等，讓基輔感到相當震驚。有外媒報導稱，中國正密切關注俄烏戰爭發展，甚至有分析師認為，中國不排除也會準備一份「台灣版28點方案」，向川普政府提出。

廣告 廣告

根據《彭博社》報導，專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，北京正從美版烏克蘭和平計畫汲取經驗，觀察華府願意付出多少換取停戰、是否對莫斯科讓步，直言習近平正利用華府對台訊號日益混亂，強化宣示統一台灣的目標，使台灣處境更加危險。類似看法的還有澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan），他在上月23日曾撰文警告，習近平傾向不動武就能掌控台灣，因此不排除中共之後也會向川普政府提出一份台灣版28點方案，無論這過程是私下還是公開進行。

文章提到，中日緊張因「台灣有事」言論升溫，川普先後與習近平、高市早苗通話，雖然川普公開發言沒有提到台灣，中方則重點強調習近平對「台灣回歸」的立場，試圖將北京塑造成二戰後建立的全球體系捍衛者，並將台灣以及任何支持台灣的國家，視為破壞穩定的力量。而對於紐西蘭軍艦上週通過台灣海峽，中共也警告對方「不要製造麻煩」，種種動作可視為廣泛外交攻勢的一環。

瓦斯瓦尼認為，台灣近日宣布400億美元、折合新台幣約1.25兆的國防預算，從美國採購新型武器，提升台灣的非對稱作戰能力，這件事不無道理，賴清德確實有理由緊張，未來幾個月對台灣的安全至關重要：川普似乎將注意力集中在改善美中關係，而習近平在統一方面的言辭則越發強硬。

作者指出，賴清德的防衛計畫合情合理，儘管後續可能在立法院受阻，但台灣確實應該確保無人機、飛彈、機動發射系統與韌性指揮系統的預算到位，並加強民防演習、反制中國認知作戰。

瓦斯瓦尼還建議，華府在亞洲的盟友，包括日本、澳洲、韓國、菲律賓等等，必須深化協調，把台灣的防衛視為區域安全核心，即使可能激怒中國，盟友仍應持續通過台灣海峽，這對重申國際法的重要性大有裨益，總結道：「川普的烏克蘭計畫，看似與台灣局勢相距甚遠，但在北京眼中仍是可乘之機。」

原文連結：Is China Preparing a Ukraine-Style Plan for Taiwan?

更多 NOWnews 今日新聞 報導

烏克蘭傳已同意和平協議方案 美媒揭美官員與俄烏談判內容

28點和平計畫卡關！傳澤倫斯基將赴白宮協商 烏專家：談成機率低

28點和平計畫震驚烏克蘭！川普「鐘擺策略」 澤倫斯基遭三重施壓