打造台版清溪川親水綠廊 竹北豆子埔溪改善工程啟動

打造台版清溪川親水綠廊，竹縣長楊文科（左）與環境部長彭啟明（右）共同啟動竹北豆子埔溪改善工程。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升生態與生活空間，新竹縣府規劃「竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善程」，十六日舉行開工典禮，新竹縣長楊文科偕同環境部長彭啟明與貴賓共同執鏟，祈福工程圓滿順利，期許完工後大幅改善豆子埔溪水質，打造自然與人文平衡發展的優質水域空間。

楊文科表示，豆子埔溪景觀改善工程範圍約從至善橋到博愛橋，總長約一點六公里，經費高達一點八億多元，特別感謝彭部長給予經費支援。希望豆子埔溪改善如同首爾清溪川的治理方式，甚至超越他們。也特別打造親近水域的步道及跳石，讓鄉親可以休閒散步、小朋友能親近水域，進而重新改造文信公園。很高興鄉親最重視、最期待的一件事終於動工，可說是竹北市最重要核心的水域景觀工程，預計明年底完工。

彭啟明說，環境部會全力協助新竹縣，讓民眾喝到好的水、呼吸新鮮空氣，甚至提升環境品質，這是中央與地方一起合作的目標。

工務處長戴志君表示，藉由設置以天然礫石為主要濾材之生態工法礫間處理場及污水截流方式，改善及淨化豆子埔溪水質，解決近年頻發的魚類暴斃問題，同時優化周邊景觀環境，讓民眾能真正親近水域。首先會將博愛街至莊敬一路間排放至豆子埔溪之生活污水，統一收集於礫間處理場除臭及淨化，處理後的水於翰林橋上游處放流，藉此讓污水循環再利用，同時維持溪水的清澈。

再來，就是將礫間處理場、文信公園周邊，以及儒林橋至翰林橋周邊變身成為景觀花園，讓公園變成最棒的戶外自然教室，也可成為黃昏漫步休閒的好去處。