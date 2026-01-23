打造味覺新體驗！陸仕攜手韻藏創新局 翁明道主廚手藝輕鬆帶回家

生活中心／綜合報導

在韻藏餐廳與陸仕企業的通力合作下，將翁明道主廚打造六道主廚級年菜輕鬆帶回家。（圖／翻攝畫面）

深耕台灣食品產業超過半世紀的陸仕企業，因應年節送禮與家庭團聚需求，推出全新「主廚級年菜系列」，攜手高雄知名中餐品牌韻藏中餐廳，由行政主廚翁明道親自研發、全程監製，將餐廳等級的火候、醬香與嚴選食材完整封存，讓消費者在家中也能輕鬆享用星級主廚料理。

本次聯名以「送禮」與「家中團聚」為核心概念，從菜色設計到實際食用情境，皆以節慶與重要時刻 為出發點，期望讓年菜不只是便利選項，而是一桌值得期待、能被記住的好料理。主廚親研監製，餐廳級風味完整還原，陸仕企業表示，此次合作並非單純品牌聯名，而是由翁明道行政主廚實際參與每一道料理的配方研發與測試，從食材選擇、香料比例到火候掌控，皆依循餐廳出餐標準。透過陸仕成 熟的冷凍調理技術與製程控管，將主廚對料理細節的要求穩定轉化，完整保留於成品之中，實現「把 星級主廚帶回家」的初衷。

六道暖心佳餚，展現中菜層次美學。本次推出六道聯名年菜，涵蓋主菜、湯品與風味主食，呈現節慶 餐桌的多元樣貌。藤椒牛肉麵嚴選牛臉頰肉，搭配三椒慢熬湯底，香麻溫潤、鹹鮮回甘，佐以急凍刀 削麵，口感彈牙。犇牛豆腐煲以主廚特調十三香醬汁為核心，結合多樣牛肉部位與豆腐慢燉，麻、辣、 鮮、香層次分明；花膠土雞湯選用台東池上玉米雞熬製湯底，搭配鱈魚花膠與台灣土雞腿肉，湯質細 緻、香濃不膩。漁香扣元蹄以獨門漁香醬顛覆傳統蹄膀印象，肥而不膩、入口即化；瑤柱海皇羹呈現 清澈卻醇厚的湯頭，融合花膠、蝦米、扁魚與在地鮮蔬，層次細緻；成都獅子頭則展現川菜靈魂，十三香醬汁麻而不苦、辣而不燥，展現主廚深厚功力。

年菜不只是料理，更是一種被分享的情感，陸仕企業指出，近年消費者對年菜的期待，已從快速上桌， 轉向兼顧風味、安心與情感價值。此次聯名合作，正是回應市場轉變，讓冷凍年菜也能成為承載記憶、 拉近家人距離的餐桌風景。

從年節延伸到日常，老字號持續進化，除年菜系列外，陸仕企業亦規劃於 2025 年推出主打營養均衡 的蔬穀麵、午仔魚魚麵以台灣野生午仔魚製作、兼顧營養與口感的魚麵，將「把好料理帶回家」的理念延伸至日常，不只停留在年節，而能延伸到日常餐桌。

走過五十餘年，老字號持續進化，讓好料理 走進更多家庭，在穩固製造本業的同時，也持續深化品牌與產品結構，從餐廳級調理食品到健康創新 麵食，逐步建立新的成長動能。此次與韻藏中餐廳的聯名年菜推出，不僅是年節檔期的重要布局，也 象徵陸仕在專業製造、主廚料理與家庭餐桌之間，持續尋找更好的連結方式。

