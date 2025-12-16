打造咖啡渣循環經濟 統一超、星巴克累計回收20公噸 再轉化商品、農產回流門市

7-ELEVEN門市產出的咖啡渣可透過繁複工序製成相關永續商品。業者提供



咖啡消費量逐年攀升，如何咖啡渣成為零售通路永續轉型的重要課題。統一超商今天表示，自2023年起攜手關係企業星巴克推動「咖啡渣循環再生經濟」，透過系統化回收與再製應用，落實資源循環利用。今年並取得環境部專案特許同意，讓7-ELEVEN咖啡渣正式納入資源循環利用計畫，目前已有近400家門市參與，累計回收咖啡渣近20公噸。

統一超指出，7-ELEVEN自2023年率零售業之先啟動「永續農場」計畫，以「一杯咖啡友善土地」為核心概念，將門市咖啡渣結合農業生技技術，混合有機物製成肥料，並搭配回收即期或報廢品轉化為有機肥施作於田間。

截至目前，已生產約3萬顆高麗菜、美生菜，並收成香蕉約30萬根、玉米約2萬根，相關農產品再回流至門市販售，吸引逾百萬名消費者參與響應。

CITY CAFE自2024年進一步擴大咖啡渣再利用層面，啟動「咖啡渣循環再生」計畫，透過門市回收機制，將咖啡渣轉化為機能布料與鞋材，並首度攜手取得B型企業認證的「ccilu馳綠」合作，推出T恤、漁夫帽、襪子等商品，結合集點活動推廣永續消費。

2025年持續深化合作，攜手同樣具B型企業認證、並獲國家永續發展獎的「阿原YUAN肥皂」與「ccilu馳綠國際」，推出咖啡皂、托特包、電腦包及飲料提袋等永續商品，兩年來已吸引上萬名消費者參與。

此外，星巴克亦長期推動咖啡渣循環利用，提供顧客免費索取咖啡渣，並全面導入循環杯租借服務，同時以自備環保杯折扣機制，降低一次性紙杯使用。統一集團表示，未來將持續結合通路優勢與關係企業資源，擴大咖啡渣循環應用場域，深化零售業在循環經濟與永續發展上的實際行動。

