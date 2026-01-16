打造善意實力兼具的和平社會 想想論壇：充實軍備勿妄自菲薄

充實自身防衛能力以守護「有善意、有實力」的民主被視為台灣活路。（示意圖／CTWANT攝影組）

由前總統蔡英文主持的想想論壇今（16）日指出，儘管兩岸威脅是真實存在的結構性問題，但台灣除了硬體軍備強化外，要達到有效自我防衛，還得兼顧操作系統者的訓練品質與實戰經驗，缺一不可。

由前總統蔡英文（圖中）主導的想想論壇關心台灣維持軍備實力的狀況。（圖／黃耀徵攝）

2026年開始沒多久，美軍就執行「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）跨境拘捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，高度精準的系統整合與實戰力也引起國際議論。想想論壇對此分析，目前全球中、美兩強分庭抗禮，對岸近年軍備數量也急遽擴張，不過單憑硬體設施其實還「欠一味」，比方像武器的可靠性、系統長期穩定的支援能力也都是關鍵，而操作這些系統的人員訓練品質如何？實戰經驗夠嗎？在在都是不可或缺的因素。

操作軍備者的訓練品質與經驗也是軍備能被有效合理使用的一大重點。（示意圖／CTWANT攝影組）

想想論壇強調，真正決定高強度現代戰爭勝負關鍵的是聯合作戰、多領域整合與長期累積的作戰經驗，在這些關鍵面向上，美國與盟友仍明顯地保有品質優勢，對岸儘管規模確實駭人，但在結構性上仍有待精進。

論壇提醒，對岸在作戰運用、戰術成熟度與訓練真實性尚有不少值得商榷之處，我方沒必要妄自菲薄，可以持續投資自身防衛能力，有效嚇阻外侮。論壇具體指出，為有效嚇阻威脅勢力，區域內理念相近的政體必須投入集體防衛，不妨透過共同演訓發展聯合作戰運用概念與戰術，以集體力量維持嚇阻，並在必要時擊敗外在侵略行為 。

想想論壇重申，臺灣繼續堅守民主，守護「有善意、有實力」的和平，在遞出橄欖枝之餘也要顧好自我防衛，攜手國際社會共同守護臺灣，就是維護臺海和平穩定最重要的支點。

