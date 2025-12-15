打造嘉義市高齡友善新「食」力 「銀養好食光 樂齡食安心」

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】許多長者因缺牙或咀嚼功能退化，飲食選擇受限，增加營養不良、肌少症、跌倒風險。嘉義市政府衛生局深知長者的困擾，今（15）日舉辦「銀養好食光 樂齡食安心-我嘉健康地圖帶你吃」推廣記者會暨食安樂齡友善店家頒獎活動，向市民展現嘉義市近年推動「高齡友善飲食」的豐碩成果，現場由社區營養師輔導的簡餐與便當業者展示「七級質地調整飲食」並提供試吃。

嘉義副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，並邀請業者與據點代表分享暖心故事，呈現嘉義市營造長者友善飲食環境的用心與決心。林副市長表示，台灣即將進入超高齡社會，許多長者因缺牙或咀嚼功能退化，飲食選擇受限，增加營養不良、肌少症、跌倒風險。依據衛福部國健署調查，65歲以上長者缺牙盛行率高達98.6%，平均缺牙超過13顆，許多長輩因「咬不動」就減少吃肉、蔬菜或水果，長期下來造成飲食不均衡及營養不良，因此嘉義市積極推動社區共餐、營養教育，並持續擴展高齡友善餐食資源，希望讓長輩「吃得下、吃得夠」，透過共餐互動也能提升活力與社交。

衛生局局長廖育瑋表示，「質地調整飲食」是專為高齡者及有咀嚼、吞嚥困難的族群所設計，透過改變食物的軟硬度、大小、形狀及濃稠度，讓長者能更安全、輕鬆地進食，不僅降低嗆咳、誤吸的風險，也能確保營養攝取充足，同時享受進食的樂趣。「銀養好食光」專案自112年推動以來，透過教學、輔導業者並營造友善飲食環境，逐步建立完善綿密的高齡友善飲食支持網絡，為迎接超高齡社會做準備。社區營養師累計辦理超過百場的營養課程，帶領長者認識質地調整飲食，深入社區與店家，教導如何調整軟硬度、維持口感與提升營養密度，並投入心力與業者共同研發創新食譜，反覆試作調整，精進菜色，使每一道「高齡友善餐點」兼具美味、軟硬適宜且營養均衡。

「銀養好食光」專案去年以輔導便當店為主，今年擴大輔導簡餐店，期望長輩除平日能享用軟質便當外，與家人外出聚餐也有適合的軟質餐可選擇。特別值得一提的是，興安花甲食堂與陳仁德醫院番社里巷弄站，在社區營養師的指導下，代表嘉義市參加國健署「銀領新食尚 銀養創新料理」比賽並榮獲佳作，讓外界看見社區在友善飲食上的細膩與用心，成為推廣高齡友善飲食的重要示範點，今日活動現場特別邀請受輔導店家提供「七級質地調整飲食」示範餐點，興安花甲食堂與番社里巷弄站也大方展示參賽食譜，供社區據點參考與運用，期盼共同打造更完善的銀髮友善飲食環境。

嘉義市政府為保障飲食安全並打造更完善的高齡友善飲食環境，持續以「食品衛生、高齡友善、軟質輕食、營養均衡與環境永續」五大面向，辦理第三屆「食安樂齡友善店家」評選。評選過程中安排專業營養師到店輔導，協助導入友善服務設施，並協力設計更符合長者需求的軟質套餐。最終評選出17家優質店家，提供長者更安心、更適口的飲食選擇，讓市民能真正「吃得安心、吃得健康」。

衛生局網頁也建置「嘉義市健康飲食地圖」，並依店家類別清楚分類，民眾上網搜尋即可快速找到住家附近的「高齡友善餐食店家」，輕鬆挑選適合長輩的友善餐點，享受「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧、吃得安心」的銀髮美食。市府強調，打造高齡友善城市需要政府、業者與社區共同投入，衛生局持續邀請更多餐飲店家加入高齡友善服務行列，並持續擴大嘉義市「銀養好食光」服務版圖，讓嘉義市成為讓長輩安心生活、快樂用餐的幸福城市。

圖說：嘉義市政府積極打造更完善的高齡友善飲食環境，向市民展現嘉義市近年推動「高齡友善飲食」的豐碩成果。（圖：記者劉芳妃翻攝）