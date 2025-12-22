打造回家儀式感 羅特麗磁磚2026木質生活提案

▲羅特麗推出米瑞石楓林系列，以4Deep浮雕技術重現木質層次與溫潤自然風格。

【記者 郭夢迪／台北 報導】近年來消費者愈加重視自然、舒適的生活環境，木紋質地成為空間設計中的主流選擇。羅特麗精品磁磚此次以高度還原木材質感為核心，推出全新木紋磁磚：「米瑞石–楓林系列」與「箭木系列」，滿足現代簡約、北歐、無印風等多元設計需求。

羅特麗精品磁磚表示，木紋磚不僅是木地板的替代材質，更兼具耐用性、視覺溫度與跨場域應用。「居家空間更重視材質細節與維護便利性，木紋磚成為主要選材方向。」羅特麗磁磚董事長王振榮表示，此次新品以精緻紋理與多樣規格回應市場對風格與機能的雙重需求。

楓林系列：4Deep 浮雕技術重現自然木質

「楓林系列」採用義大利米瑞石獨家 4Deep 浮雕技術，使木材纖維、節理與光影層次更立體，貼近原木的自然質地，多款色調適合無印、禪風與北歐自然系風格。尺寸選擇多元，長板比例強化視覺延伸，大尺寸適合電視牆與立面設計，更推出「2 公分厚磚」，可從室內延伸至戶外，實現一致性的空間風格。

箭木系列：修長比例打造幾何節奏

「箭木系列」以修長比例搭配天然木紋，適用人字拼與魚骨拼，展現更具設計感的地坪效果，適合北歐現代、精品極簡等風格。其霧面質地具備優異止滑性，適用於客廳、餐廳、玄關與浴室等區域，兼具美觀與實用。

▲羅特麗推出箭木系列，修長比例適合人字拼、魚骨拼等幾何鋪法，讓空間呈現歐風設計美感。

從質感到實用，木紋磚成為新一代的居家選擇

羅特麗精品磁磚觀察，近年自然風格在住宅市場持續成長，耐磨、防潮、好清潔的木紋磚逐漸成為家庭與設計端的主流材料。王振榮董事長表示「材質決定空間的氣質。我希望磁磚不只是漂亮，更是能陪伴大家過好生活的實用選擇。」羅特麗磁磚 門市據點查詢：https://www.pdh.com.tw/ourstore（照片／羅特麗磁磚提供）