打造國內有線電視跨域交流平台 新北金采獎參賽創新高

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今（28）日晚上舉辦第15屆金采獎頒獎典禮，全台共30家有線電視業者、92件參賽作品角逐13項大獎，參賽件數創歷年新高。市長侯友宜表示，金采獎已打造成為國內有線電視業者互動、合作的重要平台，感謝有線電視從業人員深耕在地、秉持專業精神製播優質節目的努力。

侯友宜表示，邁入第15年的金采獎，仍是全國唯一由地方政府創辦的有線電視業界專屬獎項，去年增設「金采視界獎」開放其他縣市有線電視業者報獎參賽、跨區交流，今年參賽件數大幅增加，期許業者持續推廣民眾媒體近用權，善盡在地媒體的社會責任。

《圖說》新北市政府今晚舉辦第15屆金采獎頒獎典禮，全台共30家有線電視業者、92件參賽作品角逐13項大獎，參賽件數創歷年新高。〈新聞局提供〉

新聞局長李利貞指出，今年金采獎全台30家有線電視業者共襄盛舉，代表金采獎的影響力已從新北擴及到全台。有線電視業者以影像記錄在地生活脈動、反映社會議題，展現地方媒體專業價值，並扮演社會公共服務重要角色。

她說， 今年金采獎呼應新北耶誕城馬戲團嘉年華主題，邀請新北當地優尼客當代馬戲團表演開場節目，並邀請知名音樂人陳國華演唱組曲，唱出台灣有線電視歷史，獲得現場高度共鳴。金采獎得獎作品將於12月2日於新北CH3公用頻道、台中生活台及新高雄有線電視CH4播出。

《圖說》侯友宜市長與頒獎人合影，分別為陳明珠主持人（左1）、何戎主持人（右2）及沈可尚導演（右1）。〈新聞局提供〉

本屆評審委員連淑錦表示，今年參賽作品題材豐富多元，從地方文史到公共議題皆有涉略，顯示有線電視業者積極提升節目品質，以及實踐社會共榮共好的永續價值。

今年度金采獎由大豐有線電視榮獲「最佳新聞節目獎」、「地方風采節目獎」及「最佳新聞主播獎」；永佳樂有線電視則囊括「社會光明面節目獎」、「最佳節目企劃獎」與「最佳攝影．剪輯獎」。大新店民主有線電視獲得「最佳新聞專題獎」及「評審團特別獎」2項肯定；「金采視界獎」則由台中的大屯有線電視奪得。