打造國際競爭力！證交所鬆綁法規、完善配套吸引外企來台掛牌

為推動台灣資本市場全面接軌國際、吸引更多優質外國企業來台掛牌，證交所近年積極鬆綁制度，包括優化創新板（tib）機制、調整外國企業上市規範及多項法規配套，打造兼具效率與透明度的籌資環境。同時，面對國際市場的高度競爭，證交所更主動出擊，與大型企業及國際創投等合作，進化為「國際資本推動者」，為「亞洲創新籌資平臺」奠定前進的基石。

台灣資本市場市值的國際能見度高，根據證交所及櫃買中心統計，截至2025年10月7日，全台掛牌公司家數近2,000家，市值達94.9兆元，按國別全球排名前十。

除了市場規模具競爭力外，台灣在世界創新競爭中同樣占有核心地位，於全球半導體供應鏈中亦扮演關鍵角色。2024年，在全球晶圓代工市場中，台灣的市占率超過6成，AI晶片製造幾乎全面由台灣主導；在7奈米以下的先進製程產能中，台廠更是占全球高達63%。

證交所成「國際資本推動者」，加乘發揮台灣科技島優勢

對外國企業而言，來台掛牌不僅能進入具高度流動性的資本市場，也可直接連結全球最具影響力的科技與製造產業聚落。對台灣而言，則可進一步提升資本市場的國際能見度與深度、強化產業鏈與資金鏈的連結效應、分散資金風險及穩定市場結構。

因此，吸引外國企業來台掛牌，與台灣企業一同登上國際舞台，可以說是實現亞洲創新籌資平臺的關鍵動能。

為此，證交所在優化創新板（tib）制度之外，特別也針對外國企業上市規範進行更完善的規畫及配套。包含調整台籍董事席次過半規範、縮短上市後承銷商保薦期間、縮短會計師內部控制專案審查報告期間等，使外國企業在台掛牌的程序更具效率、減輕上市後負擔。

同時，也精進對外國企業股權及營運地的審查機制、強化外國企業申請終止上市時對投資人權益保障的配套措施、加強資訊揭露、提高財務報告實質審閱頻率等，種種改革讓制度在透明度、安全性與彈性間取得平衡，不僅降低外國企業的保薦與內控專審成本，也提高優質外國企業來台上市的意願。

制度鬆綁之外，證交所也主動出擊，啟動新策略布局，積極與大型市值企業、金控集團及國際創投機構密切合作，以挖掘具成長潛力之海外優質標的，目前的策略主要聚焦具人口紅利的東南亞市場、及全球技術領先的美西矽谷地區。

制度鬆綁，讓台灣的資本大門向國際開啟；嶄新策略，讓台灣的優勢主動推送到國際舞台。證交所從「法規開放者」進化為「國際資本推動者」，展現積極主動連結全球創新資金的新姿態，也讓台灣以更穩健的制度與前瞻思維，朝亞洲的Nasdaq目標邁進，成為創新企業首選的籌資與發展基地。

