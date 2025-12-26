打造地表最強房市資訊引擎！新北地政愛連網升級 導入AI還串北部七縣市

記者陳韋帆／台北報導

新北地政局「新北不動產i-Land愛連網」推出「北臺聯合專區」，查詢範圍延伸至「北北桃基宜竹竹」七縣市生活圈，土地與實價登錄資訊一次查。（圖／新北地政局提供）

新北市政府地政局宣布，被譽為最強地政搜尋引擎的「新北不動產i-Land愛連網」推出「北臺聯合專區」，查詢範圍延伸至「北北桃基宜竹竹」七縣市生活圈。新北市地政局長汪禮國指出，隨北台灣生活圈緊密結合，一站式查找土地與實價資訊已成為剛需，新改版更導入AI技術，讓民眾在跨縣市置產與查詢時，能透過同一圖台無縫完成比較與分析。

汪禮國表示，愛連網（https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/）目前彙整了17個單位、232項資料及121個圖層，累計使用人次已突破7,000萬。本次改版聚焦於「買賣租屋小幫手」、「房地資訊專區」、「北臺聯合專區」、「土地開發專區」及「地政業務專區」等五大主題，大幅提升使用介面的友善度。

雖不同於過去需在各縣市政府地政平台頻繁切換的瑣碎搜尋，新版愛連網透過圖層套疊應用，讓民眾可直接進行跨行政區的鄰近地段比較。汪禮國表示，這項整合打破了行政區域界線造成的不便，讓實價登錄與土地標示資料的應用更為多元，特別是針對有跨區工作、就學或投資需求的民眾，能節省大量時間。

他進一步指出，愛連網不僅資料內容豐富，更領先全國導入AI技術，有效降低操作門檻。民眾只要開啟愛連網，即可同時獲取包含新北市、臺北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及新竹市的土地與實價相關數據，對於房地市場行情的掌握將更具全局視野。

汪禮國說，目前愛連網已成為地政大數據應用的重要指標，除了地價與公告現值查詢，亦整合工務局、城鄉局等跨機關圖資。隨著服務範圍擴張至北臺七縣市，系統不僅能提供基礎的地籍資料，更能深化地政資訊在數位治理中的加值應用。

