打造城市新亮點 台中公園地下停車場AI結合文化 榮獲重大建設金質獎

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】行政院第25屆公共工程金質獎名單揭曉，「台中市北區台中公園地下停車場」勇奪公共設施維護管理獎佳作。台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中公園是台中具代表性的文化地標，地下停車場啟用近40年，此次透過全面翻新導入AI技術並融入在地特色，規劃「舊城綠町故事館」讓停車空間兼具科技、便利與人文深度，成功在全國評比中脫穎而出，為全國首座停車場獲金質獎肯定，讓台中公共建設再添一筆榮耀。

葉局長表示，感謝行政院公共工程委員會及金質獎評審委員的肯定，市府交通局秉持打造「安全、優質、友善」公共建設核心精神，持續推動立體停車場興建與既有停車場翻新計畫，強化營運管理與服務品質，讓市民享有更便利停車環境，有效紓解週邊交通問題，落實「打造幸福宜居台中」的施政願景。

台中公園地下停車場鄰近商圈、景點，整體停車需求高。（圖/中市府交通局提供）

交通局推動「公有路外停車場翻新改造計畫」，從安全、科技、人文、體驗4大面向全面升級，包括改善老舊設施、導入智慧停車科技、強化照明與動線、優化空間美感。此次獲獎的台中公園地下停車場，鄰近台中公園、一中商圈與中友百貨，市中心使用率極高的公共停車場，華麗變身後煥然一新，獲得評審一致肯定。

葉局長說明，此次改造以「科技結合文化」為主要亮點，停車場內設備具AI演算功能，提供空車位提示，更可協助環境監控、行為偵測及哨兵模式等延伸服務，管理更即時、停車更安心，有效提高場內週轉率；在文化層面，以台中舊城故事為軸線，在地下2層打造「舊城綠町故事館」，透過圖文展演傳達城市發展軌跡，讓停車也能享受一趟台中小旅行。

台中公園地下停車場鄰近商圈，改造翻新後服務再升級。（圖/中市府交通局提供）

交通局指出，在空間設計上，停車場全面更新引導標示，採分區配色方式，結合周邊景點意象，如台中公園、台中州廳、台中放送局與台中火車站等。進場時沿著對應顏色前進，離場時記住色系即可輕鬆找到停車區域，大幅降低駕駛人迷航的情況，地面導引標線、特殊車格情境規劃、創意繳費亭等也都以明亮、友善、直覺為原則的全新風貌。

此外，交通局採取優質廠商委託經營管理模式，責成得標廠商台灣國際開發事業有限公司克服多項挑戰，成功將老舊停車場改造成兼具功能與美學的現代化場域，整體工程自設計、施工到後續管理皆嚴格把關，展現市府團隊對公共建設品質的重視。

市府進行路外停車場翻新改造計畫，台中公園地下停車場服務升級，獲公共工程金質獎肯定。（圖/中市府交通局提供）

交通局表示，台中公園地下停車場翻新成功，改善市民使用體驗，也成為老舊公共設施升級的典範案例，未來將持續推動各地停車場更新計畫，結合智慧科技與地方文化，提供更優質的停車環境，打造便利、舒適與具文化深度的停車空間。