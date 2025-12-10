打造多元公共服務空間 龍祥市民活動中心暨兒28公園工程動土





「桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程」10日舉行開工動土典禮， 桃園市長與會表示，本案總經費8,821萬元，預計於117年3月啟用，完工後將提供市民活動空間、公托服務及長照據點等多元設施，並結合周邊綠地，打造鄰里休憩與照護的重要場域，滿足市民多元公共服務需求。

張善政市長在市府民政局長劉思遠、工務局長汪在宙、社會局副局長蔡逸如、婦幼發展局副局長陳先琪、桃園區長許敏松陪同中出席，市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳、黃家齊等均到場參加。

桃園市長張善政出席「桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園新建工程」開工動土典禮。

張善政指出，本案工程經費預算今日上午市議會已順利通過，感謝議員們的支持，使工程得以順利進行。他也期勉施工團隊確實掌握工期與品質，力拚於117年第一季如期如質完工，讓地方早日享有兼具活動、托育、長照與休閒功能的優質公共設施。

桃園區公所表示，新設龍祥市民活動中心為地上三層樓建築，總樓地板面積約354坪；一樓規劃市民活動空間，二樓設置三班公托，可收托約57至60名幼兒，三樓規劃長照據點，並採獨立出入口設計，提升管理與使用便利性。基地同時配置兒28公園，保留既有大樹，打造綠意友善的遊憩空間，設置兒童遊戲場、活動廣場及長者休憩區，促進跨世代共享。

「桃園區龍祥市民活動中心暨兒28公園」設計圖。

桃園區公所說明，本案以尊重自然、保留喬木為設計主軸，並導入綠建築理念。建築立面採多彩設計增添辨識度，一樓規劃可全面開啟的落地窗，強化室內外活動延展性；各樓層亦設置露台與戶外空間，提升使用彈性，完工後可滿足市民日常休閒及樂齡照護需求。

