打造多元輪調職涯路徑 信義集團MA招募起跑

[NOWnews今日新聞] 信義企業集團即日起正式開始招募第五屆總部MA（儲備幹部），是國內不動產業唯一的集團MA計畫；憑藉優渥的保障薪資，以及集團海內外多元事業佈局，提供MA最實質保障及跨部門多元輪調機會，「陪跑式」鼓勵MA找到適合自己發揮的職涯路徑、實現職涯夢想。前四屆MA中，已有完訓者擔任主管職，亦有在自己熱愛的領域持續耕耘者，顯示透過完整的培育與歷練，優秀人才都能在信義企業集團有所發揮。

信義企業集團延續前四屆對優秀人才的重視，提供MA培訓兩年期間保障月薪7萬元及年薪120萬元，表現優異者，年薪最高更可達150萬元。

除了薪資上實質的支持，MA計畫將兩年培訓分為四階段，每次為期半年，先歷經房仲核心業務訓練與專業證照取得，第二到四階段則依每位MA不同的專長、職涯規劃、個人意願，安排到集團不同部門輪調，實際參與該部門專案及有機會跨部門協作，扎實累積不動產業相關知識及多元職能。培訓期間也有部門主管擔任 Coach一同陪跑，以及歷屆MA資深學長姐擔任 Body給予經驗分享及支持陪伴。

信義企業集團表示，MA計畫完訓者，都是集團內具有即戰力及策略思維的人才，有機會擔任管理職，且發展路徑不局限於單一事業體。例如第一屆MA童莉婷，因對代銷領域深感興趣，加入集團MA計畫，歷經轉型辦公室、人資部、代銷等部門歷練，現擔任信義代銷永續研展組主管；又如第二屆MA黃柏瑋，歷經居家服務部（信義居家）、網站運營管理部等單位，目前則擔任生態圈事業處 「社區幫」運營組主管；此外，也有完訓者在輪調期間發現自己的興趣及熱情所在，即使與過去學校就讀的本科系截然不同，在信義企業集團仍能有所嘗試及發揮，如第二屆MA許筑婷雖是財金系畢業，如今卻踏入AI領域，在信義房屋AI應用發展部擔任PM角色。

信義企業集團MA計畫鎖定海內外學士學歷以上、工作經驗2年內，且外語檢定符合標準（TOEIC 750分以上或同等證明，或具日文N1檢定）的新鮮人參與，尤其適合想要「一路試、一路闖」，「把可能性變實力」、「把夢想變方向」的優秀人才。招募日期自即日起至4月7日止，詳細招募計畫與投遞履歷方式，可參考信義企業集團招募官網（https://lihi3.me/2jhG3）。



