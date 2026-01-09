打造夢幻居家娛樂空間！2026年你最想要的4款影音逸品 感官沉浸大升級

新的一年，不少人開始籌畫居家升級計畫，而最能體現除舊佈新儀式感的，莫過於迎接居家科技新品的進駐，2026年的居家影音娛樂，正經歷一場無聲的創新革命：螢幕要會走、音場要環繞、工作娛樂要無縫銜接。小編嚴選四件居家影音逸品，不只技術先進，更懂得與生活對話，從設計到功能都散發著「我想陪你每一刻」的溫度。（文：費司特、圖：各廠商提供）

靈活移動的個人劇院「LG StanbyME 2閨蜜機」第二代

靈活移動的個人劇院「LG StanbyME 2閨蜜機」第二代（圖片：LG）

如果你曾為了一台電視該「釘死」在客廳還是卧室而糾結，那麼「LG StanbyME 2」就是你的最佳解答，27吋QHD的顯示器這一次徹底解放了，從第一代的「推著走」進化到第二代的「拆著走」，全新可拆式設計意味著螢幕主體可以輕鬆脫離滾輪支架，成為真正的「超大平板」，客廳裡靠著支架看Netflix，陽台上拆下螢幕靠著背包架就能野餐追劇，卧室只要壁掛配件就能變身電影院，這才是真正不受空間限制的個人化觀影體驗。

LG StanbyME 2 從第一代的「推著走」進化到第二代的「拆著走」，成為真正的「超大平板」(圖片：LG）

內建webOS 24系統讓你開機即用，Netflix、Disney+、YouTube等串流平台應有盡有，10點多點觸控介面更像在操作平板而非遙控傳統電視，直覺得就像在跟朋友互動，整機純白極簡設計，無論搭配現代風、日系木質或北歐冷調，都自然融為生活風景的一部分，而非突兀的黑色方塊，對租屋族、小家庭或重視生活彈性的人來說，就是居家影音自由度的最佳詮釋。

影院級沉浸體驗「Samsung The Premiere 9」超短焦4K投影機

影院級沉浸體驗「Samsung The Premiere 9」超短焦4K投影機（圖片：Samsung）

想要130吋的大螢幕，家中卻沒有足夠空間？「The Premiere 9」以三原色雷射聚焦技術直接秒殺所有空間焦慮，全球首款支援HDR10+的超短焦雷射4K智慧投影機，只需離牆面極短距離，就能投出媲美電影院的巨幕，3450 ISO流明的高亮度確保即使白天或開燈的環境，畫面依然清晰銳利，視覺強化科技還會根據周圍光線自動調整色彩與對比度。

簡約圓弧設計讓投影機像件精心挑選的家飾品（圖片：Samsung）

The Premiere 9聲場設計更是野心之作，2.2.2聲道配置搭載天空聲道喇叭、40W總功率，原生支援Dolby Atmos環繞音場，再加上魔術音效讓聲音能隨著螢幕物體移動，AI技術貫穿整個體驗：4K AI影像升頻將較低解析度內容升級至類4K品質，智慧抗噪模式Pro則能分離人聲與背景音，讓對話始終清晰動人。簡約圓弧設計讓投影機像件精心挑選的家飾品，完全改變了人們對「投影機就是黑盒子」的刻板印象。

未來工作娛樂新視界！「Apple Vision Pro M5」輕量化版

未來工作娛樂新視界！「Apple Vision Pro M5」輕量化版（圖；Apple）

如果說前面兩件是「讓現實空間變成影院」，Vision Pro M5則是「創造平行空間的影院體驗」，全新M5晶片版本帶來性能提升50%的16核心神經網路引擎，AI驅動功能快上一倍，對第三方APP的效能提升更達到2倍，這意味著在虛擬空間中工作、開會、編影片都更流暢穩定，最高120Hz更新率大幅減少眼睛疲勞，尤其是在使用Mac虛擬顯示器進行長時間工作時，感受最為明顯。

Vision Pro M5全新M5晶片版本帶來性能提升50%的16核心神經網路引擎，在虛擬空間中工作、開會、編影片都更流暢穩定（圖片：Apple）

舒適度也是大幅進化的地方，全新雙圈編織頭帶設計加入可調整的鎢合金配重，讓長時間配戴不再成為惡夢，精細微調旋鈕確保每個人都能找到最貼合的穿戴方式。2.5小時一般使用、3小時純影片播放的電池續航，足以完成一場完整會議或看場電影，visionOS 26帶來的Widgets小工具、升級版Persona自像、全新空間圖庫App以及Apple Intelligence功能，讓虛擬空間的交互體驗不再冷冰冰，反而充滿人性溫度。

聲音品味的終極追求「Bang & Olufsen Beosound A9」頂級喇叭

聲音品味的終極追求「Bang & Olufsen Beosound A9」頂級喇叭（圖片：Beosound）

夢幻般存在的Beosound A9喇吧是丹麥頂級音響品牌的經典之作，擁有7個精心調校的驅動單體：8吋低音、3吋中音、1.5吋全音域與0.75吋高音，總功率高達1500W，頻率範圍覆蓋33-23,000Hz，幾乎涵蓋人類能聽到的所有聲域。這不是單純的音量大，而是清晰的人聲、悅耳的器樂、渾厚的低音三者完美均衡的極致體驗。

Beosound A9的黑科技在於主動式空間補償技術，它能自動偵測喇叭在房間裡的位置，並根據環境自動調整低音、中音、高音的輸出，確保無論擺在角落還是牆邊，聲音表現始終最佳化，支援Wi-Fi、Bluetooth 5.3、Spotify Connect、Google Chromecast、Apple AirPlay 2等連線方式，跨越Apple、Android陣營無縫切換，14公斤的分量、90.8cm的高度，它的體積感讓人知道這不是普通喇叭，而是認真對待聲音藝術的家居雕塑。

新年改造居家不一定要大興土木，有時候只需要靈巧的科技夥伴，就能將空間轉化成專屬於你的沉浸世界，2026年，讓科技行頭成為新的儀式感，從視聽的升級開始，重新定義居家可能性。