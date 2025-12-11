打造太空AI數據中心 馬斯克有意讓SpaceX上市

法新社11日報導，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)已暗示，他計劃很快為太空探索科技公司(SpaceX)進行首次公開募股(IPO)，證實了這項戰略轉變與短期需要更多資金有關的報導。

同時也是電動車特斯拉(Tesla)執行長的馬斯克，形容「Ars Technica」網站的一篇報導「正確無誤」。報導中說，這位具爭議性的科技大亨接受IPO，是為了取得資金在太空打造人工智慧(AI)數據中心。

「Ars Technica」將馬斯克接受IPO描述為「思維的重大轉變」，他先前反對這家公司上市。

在馬斯克發表這番言論之前，美國媒體曾報導，SpaceX準備在2026年或2027年進行創紀錄的IPO，公司估值將高達1.5兆美元。

「Ars Technica」的資深太空新聞編輯柏格(Eric Berger)12月10日發文指出，馬斯克先前反對SpaceX上市，是「因為他不喜歡像特斯拉那樣受到公眾審查，而且擔心股東期望資金回報，並不符合他最終讓人類定居火星的終極目標」。

馬斯克10日稍晚在X平台發文說，「艾瑞克(柏格)一如往昔地正確」。

彭博(Bloomberg)9日報導，SpaceX正在朝向IPO推進，試圖籌資「大幅超過300億美元」的資金。

彭博指出，馬斯克和SpaceX董事會近日推進了上市計畫，而IPO的時機最快可能是在2026年中、後期，但也可能是在2027年。