打造失智友善照護新典範！岡山醫院「1234模式」榮獲SNQ國家品質標章

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）以「失智症創新照護－1234模式」通過嚴格評選，榮獲SNQ國家品質標章「醫療院所類／醫院醫事服務組」肯定，展現該院長期深耕大岡山地區、推動整合式失智症照護的卓越成果。

因應高齡化社會與失智人口持續攀升，岡山醫院自108年成立「失智共照團隊推動小組」，整合神經內科、長照中心、居家護理及品管中心等多專業人力，發展具系統性與在地特色的「1234模式」。該模式以「1個跨專業團隊、2個場域（醫院與社區）、3D照護流程（發掘、規劃、整合服務）、4項介入措施（Power BI數據分析、顧事館、一條龍服務、支持團體）」為核心，透過標準化流程與數據管理，落實早期篩檢、精準診斷、持續追蹤與家庭支持。

院方指出，「1234模式」不僅有效提升失智症患者與家屬的生活品質，也減輕照護負擔，並成功串聯醫事C級巷弄長照站、社區衛教與多元資源，打造高可近性、連續性的在地照護網絡。

院長于慶龍表示，獲得SNQ標章是對團隊多年努力的肯定，未來將持續深化1234模式，強化失智預防教育與資源整合，並透過學術交流，朝向全國失智照護標竿機構邁進，讓大岡山地區成為高齡友善的健康示範區。（圖╱高雄市立岡山醫院提供）