打造孩子「幸福」之路 新北百場適性活動深入校園

《圖說》新北市教育局、張輝誠董事長 、教師會及三大家長團體一起為孩子適性造福，期能適性教育深植每一位學生。〈教育局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市教育局為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動，超過百位國中教師齊聚一堂。明〈115〉年度將擴大辦理50場親子共學活動、20場教師研習及80所國中生校校到高中職的適性體驗，讓教師、家長與學生一同成為孩子生涯幸福的「造福者」。

教育局長張明文表示，新北市是全國最早推動「適性宣導」的縣市，10多年來累計辦理逾1,500場、超過10萬人次參與，投入經費超過4,000萬元。每年培訓「適性宣講種子教師」深入校園，協助學生與家長認識技職教育與多元升學管道，讓孩子依興趣與能力選擇未來方向。

同時，每年投入逾6,000萬元開設近600班國中技藝教育課程及百場寒暑假職業試探育樂營，讓學生從做中學、玩中學，體現「適性帶來幸福」的教育精神，詳情可參閱https://tve.ntpc.edu.tw/「新北技職教育網」。

《圖說》114學年度 新北市首場選所愛好好讀有前途國中教師適性宣導，近百位教師參與。〈教育局提供〉

今天適性幸福活動邀請學思達創辦人張輝誠分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。

張輝誠指出，適性發展不是迎合期待，而是成為自己。透過「自學、思考、討論、表達、統整」五環學習，孩子從被動變主動、從模仿到創造，在自信與合作中成長。

《圖說》金手楷模呂祖懿老師現身分享 適性發展的經驗。〈教育局提供〉

金手楷模呂祖懿老師分享，自己國中時誤打誤撞進了汽車科，卻在第一次動手拆裝零件時找到熱情，「興趣讓我投入，方向讓我堅持」，最終成為代表臺灣登上國際舞台的選手，如今回到教育現場，希望帶領更多孩子找到人生熱情的起點。

活動也安排教師們走訪國立臺北商業大學，參觀永續會計智能教室、企業管理與永續實務工作坊及多語溝通應用課程等場域，近距離了解技職教育最新趨勢與永續職場脈動。

臺北商業大學校長任立中表示，北商大長期與新北教育局合作推動適性教育與產學接軌，未來將持續開放校園與專業場域，協助新世代學生培養國際視野與AI思維。