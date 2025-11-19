打造安全友善親子環境 竹市金山六街公園增設遊具





為提供市民更多元、安全的親子遊憩選擇，新竹市公園及觀光區設施維護管理中心近期於金山六街公園完成遊具增設工程，並正式開放使用。公管中心表示，原僅有搖搖樂設施的公園，今再添一座嶄新溜滑梯，不僅提升公園遊具的多樣性，也讓周邊家庭多了一個更具吸引力的休憩場所。

公管中心表示，此次增設的溜滑梯採用符合國家安全標準的材質與設計，並配置防滑緩衝地墊，適合6至12歲兒童使用。期望透過遊具更新，讓孩子在遊戲中培養平衡與協調力、激發創意想像，同時也為家長提供更安心的陪伴環境，讓金山六街公園成為周邊社區居民共享的舒適遊憩空間。



