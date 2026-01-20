打造安全宜居幸福城市 新北警多名分局長、大隊長交接

《圖說》新北市政府警察局今日「卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」合影。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府警察局今（20）日上午舉行「卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由副市長朱惕之親自主持。他除向卸任幹部表達高度肯定，也勉勵新任分局長與大隊長戮力以赴，持續精進治安作為，帶領警察團隊守護市民安全，讓新北市治安更加穩固。

新北市高階警官異動包括；原高雄市警局副局長呂世明調任新北市警局副局長；原新店分局長謝龍富及保安科長劉德明調陞警政監；原訓練科長高德昌調陞高雄市鹽埕分局長。另在內部服務地區調整方面，新店、土城、瑞芳、板橋、淡水及交通警察大隊等單位分別完成分局長與大隊長交接。

《圖說》(左1)現任淡水分局長謝明杰、(左2)新北警局局長方仰寧、(右2)副市長朱惕之、(右1)現任交通警察大隊長李仁寧。〈警察局提供〉

朱惕之強調，面對各類犯罪挑戰，警察團隊必須在案件發生第一時間，以正義、勇敢的態度迅速應處，善用科技與法治力量查緝不法，維護警察執法尊嚴。他並勉勵新任幹部在領導上「要有為有守」，秉持專業、紀律與團隊精神，以同理心服務市民，全力打造安全宜居的「新北幸福城市」。

《圖說》(左1)現任板橋副分局長黃建中、(左2)新北警局局長方仰寧、(右2)副市長朱惕之、(右1)現任板橋分局長彭正中。〈警察局提供〉

警察局長方仰寧表示，本次人事調整係配合內政部警政署辦理全國重要警職作業，依據品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能及內外勤歷練等原則進行調整。期盼透過此次人事布局，強化整體治安能量，持續為市民提供更安全、安心的生活環境。

《圖說》(左1)現任土城分局長沈明義、(左2)新北警局局長方仰寧、(右2)副市長朱惕之、(右1)現任瑞芳分局長高繼鴻。〈警察局提供〉