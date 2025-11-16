打造安全虛擬資產環境 調查局與艾格蒙聯盟訓練中心舉辦研討會
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
為共同打造安全、健全的虛擬資產環境，法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」，由來自法國、義大利、以色列等8國公、私部門計10位專家來台擔任講者，以及史瓦帝尼及亞太區共20個國家共37位金融情報中心官員來台與會，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題，進行深入交流與經驗分享。
調查局表示，隨著科技快速發展，全球金融體系正邁向數位化。虛擬資產，如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式，為經濟注入創新動能。然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。
調查局指出，犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性，從事洗錢、資恐、資武擴及其他犯罪活動，手法不斷翻新，使全球執法與金融情報單位承受巨大壓力。面對此挑戰，唯有持續精進專業與技術能力，並加強跨境合作，方能有效防制虛擬資產相關犯罪。
調查局長陳白立於開幕致詞中表示，為回應新興跨境犯罪趨勢，調查局於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極提升同仁之專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構。身為艾格蒙聯盟（Egmont Group）成員之一，我國長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，與各國攜手強化區域與全球防制網絡。本次是艾格蒙聯盟第三度選擇在台灣舉辦研討會，今年能與艾格蒙聯盟在此議題合作舉辦活動，深具意義。
鑑於虛擬資產犯罪已成為當前全球最具挑戰性的議題之一，犯罪手法隨科技演進而不斷變化，使偵查與防制工作面臨高度挑戰。防堵虛擬資產被濫用，必須從法規監管、科技應用、跨部門合作與國際協調多方面同步強化，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心爰規劃為期3天的研討議程，邀請公私部門虛擬資產領域專家，針對風險評估、犯罪趨勢、調查工具及國際合作實例等主題進行專題報告與討論。
此次艾格蒙聯盟訓練中心與調查局在台合辦「亞太區虛擬資產研討會」，正彰顯調查局經年推動國際合作的決心及成果。調查局持續推動與各國專家經驗交流，攜手理念相近夥伴共同建構區域與全球執法協作網絡並深化合作，打造與維護安全、透明且健全的數位金融環境及競爭市場。
照片來源：調查局
