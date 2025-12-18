打造安心學習環境！吳沛憶爭取校安升級 攜教育部考察萬華國中小

即時中心／顏一軒報導

為全面強化校園安全，打造孩子安心學習的環境，民進黨立委吳沛憶昨（17）日與教育部政務次長張廖萬堅、台北市議員劉耀仁、洪婉臻與台北市政府教育局，透過立法院教育及文化委員會安排考察，了解校園設施現況，盼為學生提供更安全的學習環境。





吳沛憶指出，校園是孩子每天生活與學習的重要場域，中央與地方政府必須共同確保校園的安全性。考察第一站前往萬華區大理國小，會勘男女廁及無障礙廁所維護。吳沛憶感謝教育部辦理中小學廁所專案，加上大理國小，在吳沛憶爭取下獲補助之學校廁所已逾百間。

前往萬華國中時，吳沛憶則提及，校方向她提到樓頂屋簷有塌落現象，可能發生水泥碎塊掉落傷人的意外，亟需修繕。吳沛憶表示，許多看似不起眼的角落，都是孩子每天會經過的地方，將協助學校爭取修繕經費，儘速排除潛在危險。

教文委員會考察團也到新和國小查看高樓防墜設施。吳沛憶透露，會勘中校方提出學生安全問題，包括高樓層防護與部分樓梯間距過大，恐孳生意外。與會單位都非常重視，會協助增設安全網等防護設施，為孩子築起更安心的保護。

最後一站前往東園國小，代表學校特色的棒球樹屋圍繞榕樹興建，卻因為榕樹持續生長，導致樹屋出現裂縫、周邊步道與地墊也發生破損。學校建議重新規劃，重新設計棒球意象並結合環境生態教育；吳沛憶認為，東園少棒隊今年為台灣拿下睽違29年的美國廉波特世界少棒錦標賽冠軍，棒球運動是學校的驕傲，因此很支持學校的構想。她將持續協助校方完善設施，讓孩子能在安全無虞的空間中活動與學習。

最後，吳沛憶強調，校安是保障兒少權益的重要基礎，感謝教育部及臺北市政府共同支持萬華校園設施建設。對孩子而言，校園不只是上課的地方，也是培養興趣、建立自信的重要場域；除了校安之外，她亦長期關注兒少發展與學習環境，除在立法院支持小公視推動優質、適齡的兒少節目外，也舉辦親子電影院、親子活動等，她也承諾未來將持續在立法院協助學校爭取軟、硬體資源，與教育部及地方政府密切合作，持續改善校園設施，讓孩子安心上學，在安全的環境中快樂成長。





