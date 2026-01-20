打造安心校園 雲林縣舉辦「校園安全人員培訓」

雲林縣政府舉辦「校園安全人員培訓」，今(20)日縣長張麗善出席勉勵學員／縣府提供





為建構全方位的校園安全防護網，雲林縣政府於斗六教師研習中心舉辦「校園安全人員培訓」，針對全縣191所國中小(含分校)校安人力及專輔人員，進行安全防護及心理諮詢培訓，今(20)日縣長張麗善出席勉勵學員，提升敏感度與積極力，齊心打造安心校園，守護學子茁壯成長。

張麗善指出，社會暴力充斥，意外事件頻傳讓人怵目驚心，守護校園是我們的重責，也是當務之急，今年度縣府編列7000萬元經費，支應全縣191所國中小校安人力，校校有校安，並從原1天4小時增加到1天8小時，補足人力需求，再者於今日進行專業培訓，提升應變能力；此外也聘請24位專業輔導老師，分佈在山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生、老師心理諮商與疏導，以減輕壓力負擔，讓校園師生身心靈都健全。

張麗善指出，透過實體校園安全巡查與心理諮商輔導的「雙重保障」，縣府將攜手學校、校安人員及專輔團隊，共同打造讓師生安心、家長放心的優質學習環境，讓雲林的孩子在最安全的臂膀下茁壯成長。也期望透過今日的培訓活動提升校安人員的敏感度與積極力，共同守護校園安全。

教育處長邱孝文表示，今天的培訓活動，希望建立校安人員的責任觀念、強化對學校環境安全的警覺性，及建立安全疑慮通報暢通管道，才能適時地維護校園師生安全；培訓課程也針對校園安全管理、危機應變處理及實務案例進行系統化訓練及交流，期盼協助校安人員在面對突發狀況時，能即時、冷靜並有效應對，進一步提升校園整體的防禦能量。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪表示，雲林縣首創國中小全面有校安人力，現在所謂的校園安全維護已從以往單純的門禁管制，提升到校園霸凌防治、拒絕毒品滲透校園及緊急事件應變處理，這些工作都需要培訓，相信縣府安排這培訓活動，能讓校安人員增能，建構校園防護網，讓雲林校園更安全。

