打造安心樂齡城市 林珍羽借鏡福岡經驗籲北市擘劃未來20年藍圖

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市65歲以上人口比例已突破20%，正式邁入超高齡社會。中山、大同區議員林珍羽針對北市高齡政策提出前瞻倡議，呼籲市府積極借鏡日本姐妹市推動多年的「福岡100（Fukuoka 100）」計畫，全方位打造安心樂齡城市。

她強調，高齡化已不是未來式，而是正在發生的現在進行式，臺北市必須跳脫傳統福利補助的思維，從城市治理角度出發，擘劃一套面向未來20年的高齡城市發展藍圖，讓市民即使活到100歲也能安心生活。

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林珍羽指出，臺北市與日本福岡市同為姐妹市，在面對人口老化議題上有許多值得借鏡之處。其中，「福岡100」並非單一長照計畫，而是整合醫療照護、失智友善、住宅規劃、交通運輸、社區參與及科技照護等面向，從整體結構建構完整的高齡支持體系，目標是讓市民在高齡階段仍能健康、有尊嚴地生活在熟悉的社區之中。

林珍羽表示，自己長期關注高齡長照、失智照護及無障礙環境議題，近年也持續要求市府完善高齡者居住、就醫及生活支持系統。面對超高齡社會來臨，市府不應僅停留在補貼思維，而應從整體的城市規劃出發，提出更具前瞻性的高齡城市發展策略。

針對第一殯儀館遷建後留下的珍貴市有土地，林珍羽建議，未來規劃不應僅限於單一公園或單一設施，而應朝向「全齡照顧園區」方向規劃，結合長照服務、失智據點、日照中心、健康促進空間、社區照顧關懷據點及行政服務機能，打造中山區高齡照顧示範基地。

她進一步指出，目前分散於各地的中山區行政單位，也可評估整併進駐園區內，讓民眾辦理戶政、社福、長照及相關行政業務時，能夠一次完成，形成「照顧、醫療、行政一條龍」服務模式，不僅提升行政效率，也能有效減少長者與照顧者往返奔波的不便。

市議員林珍羽強調，超高齡社會帶來的挑戰不只是照顧問題，更是城市治理的重要課題。臺北市現在最需要的，不是零散式的政策，而是一套具有整體願景的高齡城市發展策略。唯有及早布局並積極擘劃，才能讓每一位市民在人生不同階段，都能安心在臺北生活、在臺北變老，真正實現世代共融、全齡宜居的安心樂齡城市。