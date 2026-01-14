打造完善免疫防線 竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗「升級」接種

115年1月15日起，成人肺炎鏈球菌疫苗接種原則。





為保障民眾健康，降低感染肺炎鏈球菌所引發嚴重併發症或死亡風險，新竹市衛生局自今(115)年1月15日起，採用新型成人肺炎鏈球菌20價單劑疫苗(PCV20)，取代原本需接種2劑的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)。

衛生局長陳厚全指出，成人肺鏈疫苗升級接種作業自今年1月15日開始實施，符合公費資格對象，包括65歲（含）以上長者、55至64歲原住民及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等。民眾可備妥健保卡及相關證明文件，前往竹市三區衛生所或45家合約院所接種，以維護自身權益。

衛生局說明，有關成人肺鏈疫苗接種原則將依個人過往接種史辦理，未曾接種肺炎鏈球菌疫苗者，僅需接種1劑20價疫苗；曾接種肺炎鏈球菌疫苗者，若過去接種過13價或15價疫苗，須間隔至少1年（高風險對象間隔至少8週）後，再接種1劑23價疫苗。若曾接種23價疫苗，則需間隔至少1年後接種1劑20價疫苗。前述高風險對象包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏，以及一年內曾接受免疫抑制劑或放射治療之惡性腫瘤患者與器官移植者。此外，若民眾已完整接種13價或15價疫苗及23價疫苗，或已接種單劑20價疫苗，即代表已完成肺炎鏈球菌疫苗接種，無需再行接種。

