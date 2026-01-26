打造宜居共融城市 竹市北區首座寵物公園落成啟用
市民對友善寵物公共空間的需求日益提升，新竹市政府持續完善寵物友善環境，26日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」，由市長高虹安宣布新竹市再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，展現市府打造宜居、共融城市的施政成果。
高市長表示，寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園，在她上任後提出「一區一寵物公園」政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。樹林頭狗狗公園於113年由高市長拍板選址興建，今日正式落成啟用，不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感；目前香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標，提供毛小孩更多元、友善的運動休憩空間。
產發處長嚴翊琦表示，感謝新竹市獸醫師公會及全體獸醫師，長期協助市府推動各項動物保護工作，還有寵物商業同業公會全體會員的大力支持，攜手落實寵物從出生登記到終身照顧的完整照護機制。同時，也感謝竹市各動物保護協會、南寮收容所志工與工作同仁，長期不辭辛勞投入流浪動物收容照護與送養工作，並協助動物緊急救傷，走入校園與社區推廣尊重生命、保護動物的觀念，讓動保理念得以持續紮根與落實。
動保所提醒，民眾攜帶寵物外出時，應全程為狗狗繫上牽繩，僅於各狗狗公園範圍內，方可放開牽繩讓毛孩自由奔跑、活動；並請飼主確實遵守飼主責任與公園使用規定，隨手清理寵物排泄物、妥善使用撿便袋，共同維護狗狗安全與園區整潔，營造舒適友善的運動空間。
更多新聞推薦
其他人也在看
新竹工地施工意外！印尼籍工人墜樓送醫搶救
新竹市香山區一處工地25日下午3點多發生工安意外，一名44歲印尼籍施工人員疑似在電梯井作業時，從7樓墜落至地下1樓。消防人員抵達現場時，發現他左腿變形、身體多處擦傷，且已到院前心肺功能停止（OHCA），隨即緊急送醫搶救。詳細事故原因仍待進一步調查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
基隆美展開展 在地藝術喜收穫
記者吳翊慈∕基隆報導 「基隆美展」為基隆市最具代表性的年度文化藝術盛事…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市智慧防汛 3年改善38處積淹水
近年極端氣候造成強降雨頻繁，新竹市政府持續推動跨局處合作，自民國112年至114年底止，近3年來已成功改善38處積淹水熱點。工務處表示，市府嚴格列管歷年案件並每月追蹤，更結合智慧化防汛系統，雙管齊下改善積淹水情形，打造更安心的居住環境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
生日禮物化為搜救犬加菜金 新北3美女議員共同支持消防局優化軟硬體
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 為了給搜救犬實質的支持，新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍和戴湘儀3位同為1月壽星的議員，日前決定將彼此的生日禮物轉化為加菜金。顏蔚慈在消防局長陳崇岳陪同下抵達搜救大隊，除了實地了解搜救犬的起居環境，並親自遞交加菜飼料，也在這群英雄夥伴的陪伴下度過1場別開生面的生日。此外，議員們更投入互動訓練，親身體驗搜救犬與警犬的專業日常。...匯流新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
竹市樹林頭狗狗公園啟用 (圖)
新竹市政府26日啟用樹林頭狗狗公園，市長高虹安（後中）表示，市府推動一區一寵物公園政策，已完成東區、北區建置，提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
竹市北區首座寵物公園落成 啟用
隨著寵物逐漸成為家庭中不可或缺的一份子，市民對友善寵物公共空間的需求日益提升，新竹市政府持續完善寵物友善環境，昨（二十六）日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」，由市長高虹安宣布新竹市再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，展現市府打造宜居、共融城市的施政成果。新竹市長高虹安二十六日表示，寵物已是許多家庭重要的陪伴成員，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園，在她上任後提出「一區一寵物公園」政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。樹林頭狗狗公園於一一三年由高市長拍板選址興建，今日正式落成啟用，不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感；目前香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標 ...台灣新生報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
慶祝42歲生日！看到蛋糕想到攀登101 高虹安：白白的是碳酸鎂粉嗎？
今（25）日是新竹市長高虹安42歲生日，下午她也在臉書發文分享慶生照片。她提到今日全台關注的大事，就是美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，她的生日願望很簡單，就是希望新竹市能像霍諾德攻頂、像千層蛋糕的層次一樣，步步高升，越來越好！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市府持續推動跨局處合作 38處易積淹水改善工程完成
極端氣候造成強降雨頻繁，為提升市民生活品質並降低災害風險，新竹市政府持續推動跨局處合作，自112年至去(114)年底止，全市已累計完成38處易積淹水改善工程。工務處表示，市府針對歷年積淹水案件採取嚴格列管與每月追蹤機制，並結合智慧化防汛系統與各項工程改善措施，雙管齊下有效改善積淹水問題，逐步打造更安全、安心的居住環境，落實市長高虹安「智慧治理」與「宜居永續」的施政願景。消防局長李世恭表示，為提升整體防災應變效率，市府持續強化「智慧防汛系統」，整合全市76組淹水感測設備、58支CCTV及5處抽水站監控站，得以即時掌握各區積淹水情形。同時，消防局亦持續與天氣專業團隊合作，進行即時降雨研判與分析，於強降雨發生時即刻啟動預警機制與抽水設備運作，爭取應變時效，有效降低災害衝擊，守護市民生命財產安全。消防局表示，針對全市各車行地下道，市府透過優化排水溝系統與電力設備，並增設高功率抽水機組，大幅提升強降雨時的抽排能力；以全中興地下道為例，去年歷經多次強降雨考驗，皆未出現積淹水情形，成效相當顯著。另針對「中華路一段」企業私設鐵板阻礙排水案件，經現地會勘後，已於去年10月全數完成拆除，恢復排水順暢。此外台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市啟用樹林頭狗狗公園 打造動物共融城市
（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市政府今天啟用樹林頭狗狗公園，市長高虹安現場表示，市府推動一區一寵物公園政策，已完成東區、北區建置，盼提供毛孩活動與飼主交流空間，打造人與動物共融城市。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
竹市電梯井工程意外 移工墜落命危 (圖)
1名印尼籍移工25日在新竹市華德福街1處建築工地進行電梯井工程時，不明原因墜落至地下1樓，救護人員到場確認移工左腿變形、身體多處擦傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
逐步落實一區一寵物公園 竹市北區首座寵物公園落成啟用
(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】隨著寵物逐漸成為家庭中不可或缺的一份子，民眾友善寵物公共空間的需求日 […]觀傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
MLB／地表最強狗狗！大谷翔平奪第4座MVP 愛犬抱走「MVD」獎項
道奇日籍球星「二刀流」大谷翔平上季奪下個人生涯第四座MVP，25日受邀出席全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴後，他於IG上開心曬出一系列合照，除了自己手上的MVP獎牌外，還多了一面頒發給愛犬De台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
竹市豪宅建案電梯井工程意外 印尼移工7樓墜落B1無生命跡象
新竹市華德福街一處知名的豪宅建案，昨天（25日）下午發生印尼移工在施作電梯井工程時，不慎從7樓墜落地下1樓的慘劇。消防局趕抵時，發現44歲移工左腿變形，已經沒有生命跡象，至於意外發生原因則由警方進一步中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹建築工地電梯井意外 印尼移工墜樓送醫不治
（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）1名印尼籍移工今天在新竹地區1處建築工地進行電梯井工程時，疑不慎從7樓墜至地下1樓地面，鄰近消防分隊獲報到場將患者送醫，經搶救仍不治。警方報請司法相驗確認死因。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
開水反覆煮沸會生毒物？自來水含氯會致癌？專家教3招正確煮水
飲用反覆煮沸開水對身體不好嗎？聽說開水滾完再滾，會導致亞硝酸鹽等有害物質增多，有毒的亞硝酸鹽會造成大腦缺氧，嚴重可能昏迷，甚至死亡，這是真的嗎？ 自來水含亞硝酸鹽 反覆煮沸的開水成為「奪命水」健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
搬進新裝潢的房子睡足8小時還是疲倦？ 當心室內隱形毒素找上門
剛搬進新裝潢的房子3個月後，原本規律早睡的陳小姐發現自己每天早上總是頭昏腦脹，明明睡足8小時卻依然疲倦不堪，記憶力也大不如前。她一開始以為是工作壓力造成，直到後來連續出現喉嚨乾癢、眼睛刺痛的症狀，就醫後才驚覺問題可能出在居住環境。經過專業檢測，才發現家中的甲醛濃度竟然超標近3倍，而這些看不見的化學物質正是讓她長期睡眠品質不佳的元兇。NOW健康 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
發票沒中獎...丟回收還垃圾？小心丟錯秒挨罰6000元
發票沒中獎...丟回收還垃圾？小心丟錯秒挨罰6000元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
不滿垃圾回收放住家外 屋主掛遺照抗議 管委會：尊重
台中市 / 綜合報導 台中西屯區一處社區大樓，一樓有住戶在對外牆上的窗戶裝跑馬燈、掛抗議看板、用紅漆寫上安靜2個字，另外還放了1張裱框的黑白照片，經過鄰居看到，都心生恐懼不敢靠近，屋主出面解釋， 不 滿管委會將會客室改成垃圾回收室，回收室就在她家對面，一度造成環境髒亂，丟垃圾發出的噪音，也讓她住得心神不寧。知情人士說，管委會已經盡力安排垃圾子車和回收桶的擺放位置，也盡量保持整潔，但屋主還是不滿意，對管委會提告。社區大樓的1樓住戶，整面牆3座窗戶都裝上跑馬燈，其中兩座窗用紅漆寫安靜兩個字，另外一座窗，放了一張裱框的黑白照片，經過的住戶看到，都相當驚恐不敢靠近，屋主林小姐說：「他們把垃圾移走我就拿掉，恐懼什麼。」屋主林小姐VS.記者說：「他看到遺照他覺得，我看到垃圾我也很恐懼啊。」她就是這戶的屋主林小姐，林小姐說，她會在窗戶上掛滿抗議看板和黑白遺照，是不滿管委會，先前將垃圾子車放在她家外牆，抗議後，管委會移開子車，卻將她家對面的會客室，改成垃圾回收室，當時回收室的垃圾都堆到外面走道，距離她家很近。屋主林小姐說：「房子周圍500公分不能擺垃圾，他一樣堆積回收物，堆積在這裡，堆積甚至20分鐘以上至半個鐘頭，髒亂臭，蒼蠅都跑進去，垃圾不處理，被我提告已經第3次了，然後呢裁判費不給我。」林小姐不滿住家對面的會客室變成垃圾回收室，就算垃圾堆置整齊，丟垃圾的噪音也干擾到她，因此三度怒告管委會。知情人士說，這個社區是老社區，沒有其他空間可以放置回收桶，管委會也盡量將回收室維持整潔，但林小姐還是覺得困擾，掛黑白遺照和提告，管委會也只能尊重。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻
在美國總統川普加倍推動收購計畫、使格陵蘭島近來成為地緣政治風暴中心之際，一名川普第一屆任期時的前官員表示，正計劃在該島上...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言