打造宜居友善永續桃園 陳韋曄議員提出十項施政建言
【記者范文濱／桃園報導】
市議員陳韋曄於市政總質詢中，以「從青年到長者，打造宜居、友善、永續的城市」為主題，向張善政市長及各局處提出十項政策建言，涵蓋青年、婦幼、長者、勞工、新住民及產業轉型等面向，呼籲市府落實以人為本施政理念，讓各階段市民都能被照顧與看見，打造真正宜居城市。
陳韋曄議員指出，桃園青年租金補貼全由中央支應，建議市府比照北市、新北加碼，將青年租屋與包租代管結合，納入一定比例青年承租。他同時推動「安薪讚2.0」，整合就業與社福資源，讓青年不只租得起，也能穩定就業、留在桃園。針對平鎮整開區，他要求預留可負擔住宅比例，整合幼托、日照、健康及藝文設施，打造「住、學、育、樂」生活圈，鼓勵年輕家庭留鄉。
在婦幼及長者政策上，陳韋曄議員建議以缺口優先制擴充公托點位、增加補助與設施，建立線上查詢平台；並呼籲「好孕專車」取消單趟上限、好孕卡期限延長至一年，納入無障礙服務，打造育兒友善城市。長者方面，他主張設置「桃園版老人健檢」，增列認知功能、骨密度與營養檢測，整合衛生局與社會局資源成立「長照處」，讓長照流程順暢、服務到位。
陳韋曄議員也關注動物輔療及傳產轉型議題，建議桃園建立流浪犬輔療制度，讓毛小孩成為長照及校園輔療助力；同時設立高風險產業監測名單與傳產轉型基金，協助老產業轉型、保障就業。針對新明中繼市場改建，他建議導入冷鏈、人車分流、數位支付及親子友善空間，提供搬遷與裝修補助。
