打造宜居城市新願景 台中豐原公辦都更案啟動公開閱覽

3D模擬圖。（圖/中市府都發局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市首件公辦都更案的「豐原公辦都市更新案」將於今年12月31日正式啟動公開評選實施者文件（草案）的公開閱覽程序，並於115年1月29日於台中市李方艾美酒店舉辦招商說明會，市府都發局表示，希望以公開透明的機制，廣邀優秀開發團隊共同參與，為豐原地區帶來劃時代的改變。

都發局說明，作為台中市首件公辦都更案，此案基地區位優越潛力雄厚，位於豐原區交通樞紐，並緊鄰豐原火車站及豐原轉運中心，基地面積達3,822平方公尺。未來將採公開徵求實施者方式引入專業團隊與民間資源，結合「台中好宅」政策，打造城市新願景。此案結合交通節點優勢、綠空廊道生態系統與葫蘆墩水岸資源，藉由容積獎勵、公有地活化與多元開發策略，創造兼具交通、居住與休閒機能的新型都市樣貌。

都發局表示，為強化市民與潛在投資人對此案的認識與參與意願，市府將配合宣傳影片、專屬網站、宣傳手冊等多元管道進行推廣，並於明年1月29日下午3點於台中市李方艾美酒店舉辦招商說明會，向潛在實施者進一步說明開發條件、權利分配及相關配套措施。

有關此案公開評選文件(草案)內容、公開閱覽及招商說明會資訊請參閱公告，或至市府都市發展局網站(網址：https://www.ud.taichung.gov.tw/)、內政部國土管理署都市更新入口網(網址：https://twur.nlma.gov.tw/zh)及此案專屬網站(網址：https://fengyuan.short.gy/plur)查詢。市府將持續精進後續各項作業，誠摯邀請有意參與都市更新事業的廠商踴躍投入，共同見證並參與豐原市容的華麗轉身，公私部門攜手共築共榮新未來。