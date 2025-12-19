打造宜居城市! 中市北區健行路斥資8千多萬改善完工

中部中心／林賢明 台中報導

台中市持續推動人行道環境優化，提升北區健行國小延伸至忠明高中一帶，通學安全，建設局爭取中央補助，共斥資8千多萬元改善工程，市長盧秀燕親自主持完工典禮。

完工典禮歡樂慶祝。台中市推動人行道環境優化，工程其中之一就是將人行道拓寬至2.5公尺。聲源：主持人：「經過我們的行人穿越線。」





中市北區「人行道優化」完工！ 盧秀燕：打造學童安心通學環境

中市北區健行路斥資8千多萬人行道優化改善工程 １９日舉辦完工典禮（圖／民視新聞）









典禮中大手牽小手，走過象徵拓寬的人行道，從北區健行國小延伸至忠明高中一帶，還優化89處無障礙斜坡道、改善17處路口行人安全及13處左轉偏心車道、拆除影響人行道空間的天橋和地下道，完成以人為本的優化環境，長度約1.3公里。台中市長盧秀燕：「我是北區的女兒，北區的媳婦回家對不對，不只是把人行道拓寬平整，17個路口，1個天橋要拆掉讓它平整，不然擋在那個地方，4個地下道，還有標線標誌全部要做。」

大手牽小手走過象徵拓寬的人行穿越道（圖／民視新聞）









持續推動道路燙平及人本交通建設，有功人員全部謝過一遍，總經費約8，097萬元，成功爭取中央補助50%。它創造了效益：「台中市建設局長陳大田，把人行道原來1公尺或2公尺不到，台中市建設局長陳大田，我們把它增加到2.5公尺，台中市建設局長陳大田，我們也改善了17個路口等等，台中市建設局長陳大田，對於通行的安全，台中市建設局長陳大田，學童的接送都非常有幫助。」市府方面指出，未來將持續針對學校周邊及人車衝突較高路段進行系統性檢討改善，打造安全、友善且宜居的城市通行環境。





中市北區健行路斥資8千多萬人行道優化改善工程 改善17處路口行人安全（圖／民視新聞）









