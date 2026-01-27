打造宜居城市 竹市加碼租補、推動社宅





為協助青年族群降低租屋壓力，竹市特別推出「新竹好好租─青年租金加碼補貼計畫」，凡年滿18歲、屬300億元中央擴大租金補貼第三級核定戶，且設籍於新竹市者，除可領取中央補貼外，市府再加碼補助6,000元，實質減輕租金負擔，鼓勵青年設籍新竹、安心生活與發展。

高虹安市長上任三年以來，持續以「幸福友善」施政理念為核心，攜手中央與國家住宅及都市更新中心，運用國防部及各國公有土地興辦社會住宅。截至目前，全市規劃及推動中的社會住宅已達2,503戶，其中「中雅安居」及「建功安居」兩案已正式開工，合計1,381戶，社宅政策成果逐步展現，穩健朝「8年4,000戶」中長期目標邁進。

高市長表示，新竹市受惠於科學園區產業發展，青年就學、就業人口眾多，居住需求殷切，惟市有土地有限，市府因此積極與中央合作，透過國公有土地整體開發方式，由中央委託國家住都中心興辦社會住宅，市府全力配合都市計畫、都市設計審議及行政協調，加速推動社宅計畫落實，透過中央與地方分工合作，不僅有效擴充社宅量能，亦能確保整體品質與進度。

高市長進一步說明，「中雅安居」基地原為國防部眷村用地，活化再利用後規劃興建638戶，並導入幼兒園、日照中心等公益設施；「建功安居」則位於東區建功二路，規劃743戶，並結合身心障礙者社區日照中心及兒童療育服務，打造全齡友善、共融互助的居住環境。

都發處長蘇文彬指出，除已開工案件外，市府攜手中央與國家住宅及都市更新中心持續推動「金城安居」922戶及「建功高中南側都更案」取得200戶社會住宅，另北區舊社段（樹林頭夜市一帶）社會住宅計畫，規劃約488戶，已完成基地分割，後續將依規辦理土地移撥作業，社宅量能穩定擴充。

都發處補充，社會住宅入住資格將依《住宅法》規定辦理，至少40%出租予經濟或社會弱勢者，並保留一定比例提供未設籍但於本市就學、就業且有居住需求者。未來招租將由住都中心採網路申請方式辦理，市府也將提供資格諮詢與協助，確保政策資訊透明、服務到位。



