打造宜居生活圈 頂溪捷運站策略更新地區再進化

《圖說》文化路周邊巷弄。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為全面提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於日前通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式啟動招商作業，邀請具實績與願景的優質開發團隊共同投入都市更新。

城鄉局長黃國峰表示，永和區頂溪捷運生活圈自1950年代開始發展，雖有商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲、公共設施、綠地及汙水管道布設不足，加上部分計畫道路仍未開闢完成，導致交通動線混亂，尤其區域內建物老舊、騎樓破碎不連續，以及機車違規停車情形普遍，也使街區呈現窳陋雜亂景觀，影響消防安全與生活品質。

《圖說》街區景觀窳陋雜亂。〈城鄉局提供〉

為此，市府規劃在捷運商圈核心打造一座「中央公園」，除提供綠地與休憩功能外，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，同時為回應地區停車需求，將興建「地下公共停車場」，大幅改善永和長期停車不足的問題，並兼顧捷運周邊的交通轉乘需求，落實永續城市的發展理念。

黃國峰指出，頂溪策略性更新地區鄰近頂溪捷運站2號出口，計畫範圍總面積約5.6公頃，位處永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，是重要交通節點與捷運商圈核心，具高度發展潛力，此次規劃全區為3處更新單元，採分期分區開發模式。

《圖說》巷弄狹窄多死角。〈城鄉局提供〉

未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、公益空間及公共停車場，同時導入增額容積機制，保障更新前所有權人權益，並訂定都市設計規範，全面檢討開放空間系統，預計明年上半年由新北住都中心率先啟動A單元（1.68公頃）的招商作業，並舉辦投資說明會，吸引民間實施者共同推動永和都市環境再造。

《圖說》整體再發展構想。〈城鄉局提供〉

黃國峰強調，永和頂溪策略性更新計畫不僅著重建築物更新，未來將透過都市計畫與都市設計等手段，提供中央公園、拓寬計畫道路、提升街廓退縮空間等多項環境改善措施，打造永續、宜居的都市環境，形塑便捷舒適的捷運生活圈，此案將帶動永和核心區的轉型與再發展，並為公辦都更立下新的里程碑，成為提升公共環境與生活品質的重要推動力量。