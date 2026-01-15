打造宜蘭育兒無壓示範縣 林國漳推專款補助「0-6歲幼兒掛號費」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳今（15）日出席「宜蘭縣幼兒教育事業學會新舊任理事長交接典禮」，林國漳肯定現場幼教老師對於幼兒適性發展付出努力，他也正式宣布以「健康起跑點，醫療零距離」為核心，拋出「補助 0-6 歲幼兒掛號費」政見。林國漳主張，由縣府專款補助設籍宜蘭 0-6 歲幼兒的醫療掛號費，希望打造全台最友善的「育兒無壓」示範縣。

林國漳指出，每逢換季或冷熱交替季節，小兒科診所總是擠滿看診人潮，幼童免疫力較弱，頻繁感冒與過敏，無形中增加了家庭經濟負擔。他強調，這項政策並非憑空丟出的福利，而是看見家長在育兒生活中的真實需求。

「讓 0-6 歲的幼兒都能獲得更完善的醫療支持，達成真正的育兒無壓。」林國漳提及，目前中央政府針對 0-3 歲兒童已有健保部分負擔全免的機制，而 6 歲以下則多針對中低收弱勢幼兒提供補助。為了擴大對一般家庭的照顧、填補現行制度的缺口，他主張將福利延伸，「中央顧部分負擔，縣府就來補貼掛號費！」

「這筆預算在縣政歲出中比例不高，卻能對青年家庭產生最直接的幫助。」林國漳強調，經過團隊嚴謹的財政評估，目前宜蘭縣0歲到6歲幼兒約有16886 人，以每人每年補助10次為基準，預算約為每年2400萬 元。他說，政見不僅要有溫度，更要有執行力，讓宜蘭下一代的健康與家長的安心。

再者，林國漳也表示，未來將全照顧、零距離，保障每1位宜蘭孩子的醫療權利，他舉這次拋出的政見「健康起跑點、醫療零距離」方案。未來一般門診，每次補助上限1百元；急診醫療，每次補助上限2百元；年度額度，每人每年補助上限10次。

林國漳感性的說，掛號費雖是小錢，但對家有幼兒的父母來說，是頻繁且必要的隱形成本，他要讓家長知道，在宜蘭養育孩子，縣府會是你最有力的隊友。他最後承諾，未來將持續以專業法律思維與人文關懷，提出更多務實且有感的政策，讓宜蘭的年輕一代真正感受到「醫療零距離，育兒有靠山」。

照片來源：林國漳辦公室

