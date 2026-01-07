打造密集服務網! 觀光署攜手統一超商 共築「旅人便利店」

交通部觀光署為了深化旅遊服務，與統一超商在觀光署旅遊服務中心，舉行觀光合作備忘錄簽署儀式，雙方針對擴大通路、共同行銷及數據分享等面向，達成互助互惠共識。首波將以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣行動旅服PWA與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作，未來會持續結合雙方跨域優勢與創新行銷策略，共同打造更完善、便捷且貼近旅客需求的全方位觀光服務體驗。

當旅遊服務走進日常生活便利商店場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。（圖／觀光署提供）

廣告 廣告

觀光署署長陳玉秀表示，旅客對即時旅遊資訊需求，持續攀升，因此觀光署將分階段推動「行動旅服PWA」，第一波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計今(115)年7月底前擴及全臺；同步也推出「喔熊AI小幫手」，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。

例如：觀光署的主題遊程與活動資訊、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、林業及保育署的森林遊樂區與自然步道資訊、農村水保署的休閒農場等農業旅遊資訊、產業發展署的觀光工廠與產業體驗據點，及各地方政府提供的在地景點、節慶活動與旅遊即時資訊等。觀光署也將入口連結，張貼於全臺統一超商超過7,200家門市的ibon機臺旁，只要掃描 QR Code，就能獲取官方精準即時的旅遊情報。

另外，觀光署也規劃在今年，續推「遊台灣金福氣2.0」活動，進一步提升國際旅客使用便利性與旅遊體驗，所以，雙方將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中，隨時輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊臺灣；下一階段也將規劃邀集更多通路業者，共同參與，持續提供更便利的服務。

統一超商則表示，全臺368個鄉、鎮、市、區皆有7-ELEVEN門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，能構成為走進地方、貼近旅客日常生活的重要夥伴與平臺。本次合作相關執行成果，也將作為觀光署未來觀光政策與擴大服務推動的重要參考依據。

旅客只要掃描全臺統一超商超過7,200家門市的ibon機臺旁QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。（圖／觀光署提供）

觀光署進一步指出，「旅人便利店」不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力，推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服PWA」更加貼近旅客需求。而「喔熊 AI 小幫手」也並非一般的開放型 AI，而是以官方資料庫及跨部會觀光open data為核心的智慧旅遊服務工具，希望能確保提供給旅客最新和正確的旅遊資訊，打造友善、智慧且富有溫度的旅遊環境，全面提升臺灣觀光競爭力。

「旅人便利店」不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範。（圖／觀光署提供）