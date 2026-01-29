打造寒假「青春不迷惘」之旅 竹市警結合社區宣導法治觀念

透過寓教於樂的體驗活動，讓青少年於寒假及春節假期有正當安全的去處。





新竹市警察局少年隊、政風室29日攜手新竹市少年輔導委員會，結合康樂社區，共同辦理寒假青少年犯罪預防宣導活動，透過多元課程與實作方式，引導學生走出校園、融入在地人文，建立正確人生觀與法治觀念。

活動結合南寮康樂社區在地資源，參觀神秘大東亞戰爭遺址、百年古井汲水體驗、乘坐小火車、導覽碉堡、農村文物館、元宵 DIY 教學等，透過寓教於樂的社區體驗活動，不僅讓青少年於寒假及春節假期有正當安全的去處，也能從團體生活中學習守法、自律與互助合作的精神。

警察局並於活動中進行犯罪預防宣導，安排「識詐反毒法律小百科」課程，結合近期常見青少年受害或誤觸法網實際案例，說明詐騙集團常利用網路、遊戲點數、打工機會等方式誘騙青少年，以及毒品與幫派對身心及未來發展的嚴重危害，並講解相關法律責任，提醒學生知法、守法，遠離詐騙、毒品與幫派誘惑；另為落實廉潔教育向下扎根，政風室也在活動中介紹「生活中常見的反貪議題」與「檢舉管道」，透過多元互動與生動案例，向青少年朋友傳遞廉潔、誠信的重要價值，共同形塑治安安穩與廉能的社會風氣。

警察局局長陳源輝表示，寒假及農曆新年期間為防範青少年發生偏差行為或被害，呼籲家長多關心子女交友情形與網路使用狀況，留意是否有異常消費、作息改變或接觸不明人士等情形；同時也請社會大眾共同關心青少年成長環境，若發現可疑情事，適時通報警方，共同形成守護網絡。



