打造寶石手錶送拜登！陳志靠「慈善家形象」擴展商業版圖 太子集團面臨多國制裁

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北地檢署偵辦以柬埔寨華人陳志為首的「太子集團」涉跨國詐欺及洗錢案，日前兵分47路搜索位於台北101、豪宅和平大苑的公司及成員住處，並拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，檢方複訊後對王昱棠等5人聲押禁見，台北地院今（6）日凌晨裁定將人資主管辜淑雯收押禁見，其餘4人仍待北檢開庭訊問。

陳志與柬埔寨政治關連緊密，2020年被柬埔寨政府授予「公爵」頭銜。（圖／太子集團）

據自由亞洲電台（RFA）報導，早在2020 年5月，中國北京警方便成立了調查太子集團的特別工作小組，調查其透過非法賭博騙取50億人民幣（約217億台幣）。

廣告 廣告

報導中介紹陳志崛起的過程，現年37歲的他，出生於中國福建省，後放棄中國國籍，入籍柬埔寨、賽普勒斯與萬那杜。2011年前往柬埔寨投資房地產，2015年創立太子集團，並很快的成為柬埔寨遍布大街小巷的品牌。

陳志與柬埔寨政治關連緊密，2017年被任命為內政部顧問，等同於副國務卿的地位，後更分別擔任前首相洪森（Hun Sen）與現任首相洪馬內（Hun Manet）的顧問。2020年被柬埔寨政府授予「公爵」頭銜。

根據彭博報導，2022年11月，時任柬埔寨總理洪森在金邊東盟峰會上，曾將太子集團旗下製錶學校製作、鑲嵌25顆寶石的豪華手錶「蓮花陀飛輪」（Lotus Tourbillon）手錶，贈與時任美國總統拜登（Joe Biden），同時獲贈的還有加拿大時任總統杜魯道（Justin Trudeau）與澳洲總理艾爾班尼斯（Anthony Albanese）。

報導指出，陳志靠著精心打造的「合法形象」和「慈善家形象」，與各界重要人士和機構建立聯繫，並購置倫敦辦公室和新加坡、台灣的豪宅，掌管從帛琉到香港金融中心商業帝國。

但如今他的商業版圖正迅速瓦解，美國和英國當局於10月中指控他營運跨國犯罪集團，經營詐騙中心並在全球洗錢超過數十億美元，多個國家也展開行動，新加坡警方在上周五展開執法，台灣也查扣多棟房產與跑車、泰國也正在調查，美國聯邦調查局在10月提起公訴。

陳志目前仍在逃，無法聯繫。而彭博指出，據知情人士透露，陳志已婚，育有3個孩子，均居住在新加坡。

更多FTNN新聞網報導

太子集團詐騙帝國瓦解！首腦陳志「從輟學網咖店主變跨國企業家」 神秘背景起底

太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押

太子集團「爆乳燦笑特助」被爆已當媽！亮眼學經歷全起底 本尊急關私人社群

