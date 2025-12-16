打造專屬冬季慶典 屏東萬丹紅豆牛奶節廿六日登場

一年一度的屏東萬丹紅豆牛奶節及跨年晚會即將登場。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

一年一度的萬丹紅豆牛奶節活動，將於二十六日展開，打造冬季最溫暖的城市印象；跨年晚會則邀請多位知名藝人登台演出，陪鄉親迎接新的一年。

二０二五屏東萬丹紅豆牛奶節，以「萬馬奔騰．紅運豆來」為主題，結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍等四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典。

萬丹紅豆牛奶節活動，二十六至二十八日展開，其中，由二十七日上午九時的「幸福遊萬丹」踩街活動揭開序幕，有十五組以上隊伍熱鬧遊行；「紅豆牛奶主題市集」則集結逾三百攤的甜品、飲品、伴手禮與創意農產，呈現萬丹的甜蜜風貌；現場更有在地藝文展演舞台與親子手作體驗區，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力。

廣告 廣告

至於，跨年晚會將於三十一日晚間登場，邀請藝人楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等人，結合燈光與煙火秀，陪伴鄉親共同迎接新年。

萬丹鄉公所表示，萬丹以紅豆聞名全台，萬丹的紅豆代表著家鄉的味道與萬丹人的驕傲，每一粒紅豆都承載著勤奮與希望，並邀請鄉親共同參與，讓在地能量被更多人看見，近年更以「紅豆牛奶」的甜蜜意象開創地方品牌新篇章。

紅豆不只是農產品，更象徵人與人、心與鄉之間最柔軟的情感，希望透過活動串聯地方農產、文創品牌與青年創業力量，期望讓「甜蜜返鄉．幸福萬丹」成為冬季最溫暖的城市印象。