打造專屬的網紅打卡景點！55坪現代宅以青春記憶為詩，娓娓述說家的溫馨故事

編輯 張若蓁｜圖片提供 森境設計

小編帶你看好宅

室內坪數55坪的新成屋，為森境設計 王俊宏總監的新作。整體設計以簡約俐落的現代風為主軸，透過圓弧所建構的3D量體、溫潤的木地板與大器奢雅的大理石構築空間美學，讓平凡的居家空間化身視線所致皆是景的網紅打卡景點。



為在公領域引入未來感氛圍，客廳設計以電視牆為源起，先透過簡約的黑、白、灰色彩鋪陳，再以大量弧形元素雕琢電視牆，最後再置入弧形語彙軟裝加劇，營造有如太空艙般的未來感，也將不可獲缺的收納機能巧妙修飾。雙面弧形沙發身兼多功能琴房與客廳間的分界，無阻的空間感引採光的同時，繫起互動性，讓家人間互動多一種可能。餐廚空間同樣採用開放式設計，黑白對比的家具與配飾與客廳風格呼應，讓整個公領域的設計主軸變得更明確。



廣告 廣告

主臥以溫潤的大地色調為主題，藉由色彩心理學的溫柔力量，舒緩身心緊繃，營造有助於放鬆與深層睡眠的環境。寢具與軟裝皆選用圓潤弧形線條，與整體空間設計相互呼應，延續柔和的氛圍。量身訂製的書桌與臥榻，賦予臥室一隅悠閒閱讀與休憩的角落；開放式造型衣架與抽屜設計，則在實用收納與空間美學之間取得恰到好處的平衡。



小編的最愛

兒童房跳脫大空間設計，以孩子的快樂天堂與小朋友喜歡的皮卡丘卡通為設計靈感，在深灰色的基底上透過鮮紅與黃跳色，並掌握3:2:1的配色比例原則，凝塑協調視覺，再輔以精心規劃的軟裝與機能設計，打造出專屬孩子的童趣空間。

森境設計／王俊宏

地址：台北市中正區信義路二段247號9樓

電話：02-23916888、+86-021-52410118、+86-755-88374878

Email：sidc@senjin-design.com

網站：http://www.senjin-design.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>森境設計

立即聯絡>>>森境設計