打造小琉球離島夜空新品牌 鵬管處首辦「琉光夜語」觀星活動

▲鵬管處首度在小琉球舉辦觀星活動，感受夜色中最純粹的魅力。



大鵬灣國家風景區管理處首度在琉球鄉舉辦觀星活動，上百民眾在海風吹拂、浪聲環繞中，望著滿天星斗，體驗一場截然不同的離島之夜，直呼「這才是真正的小琉球夜生活」！

這項名為「琉光夜語」的觀星活動，由鵬管處與屏東縣琉球鄉觀光發展協會、屏東縣小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會及地方業者共同合作，以「永續旅遊」為主軸，從燈光控制、減塑行動到低碳設計皆全面落實。

現場採用低照度光源，減少光害干擾，並推動無一次性瓶裝水、減少餐盒等措施，預估共減少一百二十二公斤的二氧化碳公斤排放，是一場兼具美感與環保的島嶼夜間活動。

同時以高規格天文望遠鏡進行星象導覽，不少參與者驚呼「原來小琉球的天空這麼亮、這麼近」！更有親子家庭分享「孩子第一次在離島用望遠鏡看星星，太難忘了」。

鵬管處指出，小琉球向來以海洋生態聞名，而「琉光夜語」則讓島嶼在夜間多了全新的觀光亮點。天文教育、自然故事與海島氛圍的結合，不僅吸引親子族群，也吸引許多年輕旅客專程搭船前來體驗小琉球限定的星空夜。

許多遊客是首次在小琉球臨海的位置，放慢腳步聽浪觀星，搭配的歌手的溫暖嗓音，感受沉浸式的放鬆感及夜色中最純粹的小琉球魅力，真的很療癒。