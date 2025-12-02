打造屏東在地航太人才，集結產官學研能量 掌握太空產業先機

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 呼應國家太空科技與航空產業的發展趨勢，並打造在地完整的航太產業鏈，屏東縣政府1日在國立屏東科技大學舉辦「屏東太空航空產業認證培訓」，集結產官學研能量，超過70名在地學子與產業代表參加，課程聚焦國際航太品質與製程標準，協助在地企業與學生掌握航太特殊製程認證核心內容。

本次課程由財團法人金屬工業研究發展中心專業講師授課，課程包含國際航太發展趨勢、品質系統要求以及結訓測試，讓企業清楚掌握國際審查標準、特殊製程控制要求與進入航太供應鏈的具體做法，協助屏東產業加速布局太空與航太產業鏈。

縣府城鄉發展處表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，國家發射場域已正式落腳「滿州鄉九棚村」，鄰近的「牡丹鄉旭海村」設有短期科研探空火箭發射場域 ，已累積12次科研火箭發射，目前亦有衛星通訊研發廠商進駐屏東科學園區，屏東正大力推動新興產業升級，航太與太空是下一階段具發展潛力的關鍵產業。

城鄉發展處表示，航太認證代表高度技術門檻與符合全球客戶要求，希望透過今日的培訓課程，協助在地金屬加工、精密機械、電機製造等企業補強技術能力，建立可承接國際供應鏈的專業優勢，並同步培養屏東在地就業的高階人才。