▲打造屏東旅行靈感「製造所」，一站式感官體驗基地啟動南國旅程。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】走進屏東市勝利星村創意生活園區，街角新誕生一處結合旅遊資訊與五感體驗的特色空間「屏感覺所」。這裡不只是旅遊服務中心，更像是一座「屏東旅行的靈感製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新認識這座陽光城市的節奏與溫度。

「屏感覺所」以「感覺屏東、感動出發」為概念，營造出自在愜意的旅遊出發點。不論是短暫停留的訪客，或計畫展開南國深度之旅的旅人，都能在這裡找到屬於自己的旅行靈感。坐在木質桌邊，手中一杯以屏東水果為基底調製的季節限定氣泡飲，在舌尖綻放出熱帶的酸甜氣息；或品嚐一壺來自港口的手作茶香，讓人彷彿嗅見海風的鹹味與土地的暖意，展現屏東特有的清新與自由氛圍。

館內設計以「感覺」為主軸，從視覺、嗅覺、味覺到聽覺，打造沉浸式的探索體驗。明亮開放的閱讀區陳列多本旅遊書籍與地方刊物，旅人可隨手翻閱，發想下一趟旅程；展示區則聚焦在地好物與職人品牌，從香氣濃郁的可可巧克力、精選果乾到手作伴手禮，每一項展品都蘊含著屏東土地的故事與情感。

「屏感覺所」不僅是感官的延伸，更是旅遊資訊的集散站。館內提供專業旅遊諮詢、台灣好行路線指引、免費Wi-Fi與充電服務，貼心滿足旅人需求，讓旅途中隨時補給能量。更值得一提的是，館內不定期舉辦在地業者的手作課程、文化講座與旅遊分享會，成為串聯地方創意與觀光推廣的重要平台。

屏東縣政府表示，「屏感覺所」的成立不僅是一個旅遊據點，更希望成為旅人理解屏東的起點。透過這個空間，旅人能快速掌握屏東多元面貌，從墾丁、佳樂水的海岸線風光，到霧臺、三地門的山林部落風情，再到市區巷弄裡的文青小店與夜市小吃，每一次翻閱、每一次體驗，都是探索屏東的靈感火花。

「屏感覺所」位於屏東市勝利路137號（勝利路與中山路口，藏壽司對面），距離屏東火車站騎乘YouBike僅需六分鐘。營運時間為每日11:00至20:00，誠摯邀請旅人走進這座「旅行靈感製造所」，感受南國的陽光氣息，開啟屬於自己的屏東旅程。