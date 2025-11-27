打造年輕人夢想殿堂 全國學生樂舞決賽30萬獎金引爆競技舞 11/29台中登場

文化局長陳佳君感謝矽品精密暨日月光文教基金會的支持右為企業代表王翠品經理。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】充滿青春能量的「全國學生音樂舞蹈決賽」將於11月29日在台中市中山堂熱力登場。今年以「夢響青春．樂舞同行」為主題的第7屆中山堂青春競藝LIVE秀，即將匯聚全國音樂及舞蹈類雙十強團隊，帶來最震撼、最具創意的舞台競演。台中市政府文化局今（27）日舉行記者會，局長陳佳君表示，活動今年全面升級，不僅展現學生團隊的頂尖實力，更以美食星光市集、青春食光同樂會、趣味闖關與歡樂摸彩等活動，打造專屬青年的超嗨派對，讓民眾沉浸於青春最燦爛的瞬間。

入圍決賽的台中家商DG熱舞社帶來精采演出。（圖/記者廖妙茜拍攝）

陳局長指出，「中山堂青春競藝LIVE秀」自開辦以來已邁入第7年，累計報名人次突破千組，堪稱全國最具指標性的學生表演競技平台。年年吸引全台青年踴躍角逐，也孕育出許多站上舞台、逐夢成功的表演新秀。今年從激烈的初選中脫穎而出的音樂與舞蹈各10強將齊聚中山堂爭奪最高榮耀，競逐首獎、評審團獎、最佳人氣、最佳造型、最佳創意等獎項，總獎金超過30萬元，為年輕人打造兼具成就感與舞台感的夢想殿堂。

歡迎市民於11月29日至中山堂為青年學子應援。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日記者會也邀請兩組入圍隊伍搶先開展青春序曲—靜宜大學「小鬆餅樓梯」帶來動人音樂演出，台中家商DG熱舞社則以精準舞步點燃現場氣氛，強力預告決賽當天將有更精采的巔峰對決。

文化局表示，今年活動能更臻完備，特別感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業股份有限公司的熱情支持，讓活動內容更加豐富多元，也持續鼓勵青年勇敢展現自我、追求夢想，持續為青年打造多元展演的舞台提供一份心力。

文化局舉辦中山堂青春競藝LIVE秀，鼓勵青年學子勇敢追夢。（圖/記者廖妙茜拍攝）

為營造更具吸引力的活動現場，文化局今年特別打造繽紛的青春派對。活動當天下午4點起設置美食星光市集，並於4點30分開始發放「青春食光同樂會」美食兌換券，數量有限、送完為止。現場還安排「舞力全開－步步爭鋒」趣味挑戰，邀請民眾跟著節奏搖擺角逐獎金；更有Switch Lite、掃地機器人、手機相印機等超值禮品的歡樂摸彩，好禮等大家帶回家。文化局邀請市民於11月29日一同前往中山堂，感受雙十強隊伍的高光時刻，用掌聲與熱情共同點亮城市青春。

靜宜大學團隊小鬆餅樓梯於27日記者會演出。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日記者會由文化局長陳佳君、大墩文化中心主任陳文進、矽品精密暨日月光文教基金會代表王翠品經理共同出席；立法委員廖偉翔、市議員黃馨慧、林霈涵也派員到場支持，邀請市民週末共襄盛舉。