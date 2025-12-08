打造幸福宜居城市 臺中建設與美樂地計畫全面躍升

記者張妤甄／臺中報導

臺中市在市長盧秀燕「人本、安全、宜居」的施政理念帶領下，市府建設局以高效率全面貫徹執行，涵蓋重大交通建設、人本街道環境到推動「臺中美樂地計畫」打造全齡共融公園等各個層面；建設局以紮實的高規格工程實力，不僅成功突破多項地方重大建設瓶頸，優質成果屢獲中央肯定，實質提升市民生活品質，讓臺中市更趨便利、安心與美好，市民最有感。

建設局長陳大田今（8）日表示，近年來市府建設團隊以「建構大臺中路網」為主軸，積極推動地方期待多年的重大建設。像是沉寂20多年的「東勢豐原快速道路」第3、4標已成功合攏，未來將為東勢、石岡、豐原、新社等地提供更加安全便捷的替代道路，並串聯國道及生活圈路網，提升通勤、醫療與觀光效益。而被視為科技產業重要路廊的「市政路延伸工程」，不僅可節省10至15分鐘車程，也有效紓解臺灣大道交通壅塞情形，帶動中部科學園區產業串聯，漢翔路與福林路延伸工程也同步加速進行中。

陳大田補充，在跨域合作方面，「大肚和美大橋」象徵中部地區交通治理的新里程，成功跨越烏溪連結臺中與彰化，減少繞行15公里、節省超過20分鐘路程，顯著改善中彰地區的交通瓶頸。此外，建設局也成功推動「大智路打通」工程，以公開透明的程序完成全臺最大規模住商拆遷案之一，使臺中新舊車站得以無縫串接，整合鐵道、客運、公車系統，活化站前區域的城市發展。

在人本街道打造方面，建設局秉持盧市長「行人優先」的理念持續優化人行環境，自108年起，人行道新建及改善已完成545處，長度達191公里，並完成134所學校通學步道改善，總長38.8公里；同時，道路燙平專案亦同步推進，截至114年11月已完成超過4,086條主次道路、鄰里巷道，累積長度達1,042公里；透過道路優化、公設整併、人行道拓寬與修繕等多重措施，實質大幅提升市民步行與用路安全。優異的成果在內政部國土署「113 年市區道路養護管理暨人行環境無障礙評鑑」，臺中市獲頒直轄市組第1名殊榮，成為行人優先的典範城市。

在公園建設方面，自108年起推動「臺中美樂地」計畫，以「全齡共融」為核心，讓公園成為市民的生活日常。目前已累計完成 232 座共融公園，新闢與改善成果遍及全市。全市 682 處兒童遊戲場更已提前完成安全檢驗與備查，達成 100%合格率，是全國數量最多且密度最高的城市。特色公園也蓬勃發展，包括擁有全國最高11公尺高塔溜滑梯的太平馬卡龍公園、設置全國最長 32 公尺溜索的中央公園、以及市內首座以交通教育為主題的泉源兒童交通公園等；而為因應極端高溫，美樂地3.0更聚焦降溫遮陽、增植喬木等設施，提升公園的舒適度。

此外，建設局也積極推動陽光公廁計畫，至今已完成103處改善，並透過兒童參與式設計工作坊導入使用者視角，落實聯合國兒童權利公約（CRC），讓公園更友善、更貼近需求。

建設局表示，從交通建設到人本街道，再到全齡共融公園，每一項建設都體現市長盧秀燕「富市臺中、行人安全」與「建設幸福 從心出發」的施政精神。未來將持續以高品質的工程與細緻、貼心的規劃，與市民攜手打造更宜居、便利、安全的花園城市。

暢通交通動脈，打造幸福宜居城市！臺中建設與美樂地計畫成果全面躍升。（中市府建設局提供）

中央公園飛行美樂地遊戲場擁有32m雙軌滑索等多項設施。（中市府建設局提供）

黎新公園的共融遊戲場設有益智攀爬網、輪椅盪鞦韆、玩沙桌、音樂管等互動式共融。（中市府建設局提供）

太平區馬卡龍公園設有全國戶外最高11公尺高塔溜滑梯，帶來極限挑戰的樂趣。（中市府建設局提供）

市政路夜間在金黃燈光照映下，猶如通往工業區的黃金大道。（中市府建設局提供）

東勢豐原生活圈快速道路東勢銜接石岡跨橋今年成功合攏延續。（中市府建設局提供）