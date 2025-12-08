打造幸福宜居城市 臺中建設與美樂地計畫全面躍升
記者張妤甄／臺中報導
臺中市在市長盧秀燕「人本、安全、宜居」的施政理念帶領下，市府建設局以高效率全面貫徹執行，涵蓋重大交通建設、人本街道環境到推動「臺中美樂地計畫」打造全齡共融公園等各個層面；建設局以紮實的高規格工程實力，不僅成功突破多項地方重大建設瓶頸，優質成果屢獲中央肯定，實質提升市民生活品質，讓臺中市更趨便利、安心與美好，市民最有感。
建設局長陳大田今（8）日表示，近年來市府建設團隊以「建構大臺中路網」為主軸，積極推動地方期待多年的重大建設。像是沉寂20多年的「東勢豐原快速道路」第3、4標已成功合攏，未來將為東勢、石岡、豐原、新社等地提供更加安全便捷的替代道路，並串聯國道及生活圈路網，提升通勤、醫療與觀光效益。而被視為科技產業重要路廊的「市政路延伸工程」，不僅可節省10至15分鐘車程，也有效紓解臺灣大道交通壅塞情形，帶動中部科學園區產業串聯，漢翔路與福林路延伸工程也同步加速進行中。
陳大田補充，在跨域合作方面，「大肚和美大橋」象徵中部地區交通治理的新里程，成功跨越烏溪連結臺中與彰化，減少繞行15公里、節省超過20分鐘路程，顯著改善中彰地區的交通瓶頸。此外，建設局也成功推動「大智路打通」工程，以公開透明的程序完成全臺最大規模住商拆遷案之一，使臺中新舊車站得以無縫串接，整合鐵道、客運、公車系統，活化站前區域的城市發展。
在人本街道打造方面，建設局秉持盧市長「行人優先」的理念持續優化人行環境，自108年起，人行道新建及改善已完成545處，長度達191公里，並完成134所學校通學步道改善，總長38.8公里；同時，道路燙平專案亦同步推進，截至114年11月已完成超過4,086條主次道路、鄰里巷道，累積長度達1,042公里；透過道路優化、公設整併、人行道拓寬與修繕等多重措施，實質大幅提升市民步行與用路安全。優異的成果在內政部國土署「113 年市區道路養護管理暨人行環境無障礙評鑑」，臺中市獲頒直轄市組第1名殊榮，成為行人優先的典範城市。
在公園建設方面，自108年起推動「臺中美樂地」計畫，以「全齡共融」為核心，讓公園成為市民的生活日常。目前已累計完成 232 座共融公園，新闢與改善成果遍及全市。全市 682 處兒童遊戲場更已提前完成安全檢驗與備查，達成 100%合格率，是全國數量最多且密度最高的城市。特色公園也蓬勃發展，包括擁有全國最高11公尺高塔溜滑梯的太平馬卡龍公園、設置全國最長 32 公尺溜索的中央公園、以及市內首座以交通教育為主題的泉源兒童交通公園等；而為因應極端高溫，美樂地3.0更聚焦降溫遮陽、增植喬木等設施，提升公園的舒適度。
此外，建設局也積極推動陽光公廁計畫，至今已完成103處改善，並透過兒童參與式設計工作坊導入使用者視角，落實聯合國兒童權利公約（CRC），讓公園更友善、更貼近需求。
建設局表示，從交通建設到人本街道，再到全齡共融公園，每一項建設都體現市長盧秀燕「富市臺中、行人安全」與「建設幸福 從心出發」的施政精神。未來將持續以高品質的工程與細緻、貼心的規劃，與市民攜手打造更宜居、便利、安全的花園城市。
暢通交通動脈，打造幸福宜居城市！臺中建設與美樂地計畫成果全面躍升。（中市府建設局提供）
中央公園飛行美樂地遊戲場擁有32m雙軌滑索等多項設施。（中市府建設局提供）
黎新公園的共融遊戲場設有益智攀爬網、輪椅盪鞦韆、玩沙桌、音樂管等互動式共融。（中市府建設局提供）
太平區馬卡龍公園設有全國戶外最高11公尺高塔溜滑梯，帶來極限挑戰的樂趣。（中市府建設局提供）
市政路夜間在金黃燈光照映下，猶如通往工業區的黃金大道。（中市府建設局提供）
東勢豐原生活圈快速道路東勢銜接石岡跨橋今年成功合攏延續。（中市府建設局提供）
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1063
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 85
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 158
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 221
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 49
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 23 小時前 ・ 448
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 2
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 105
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 9
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 3
武陵農場清晨低溫0.2度 「冰晶簾」美景再現
[Newtalk新聞] 近來清晨夜晚溫差加大，台中武陵農場今（7）日清晨再度出現難得一見的冰封景象，清晨6點半氣溫下探0.2度，園區內藤花園在防寒灌溉系統持續噴水下，植物與鐵網瞬間凝結成片片冰晶，形成壯觀的「冰晶簾」，讓遊客驚呼「美到不真實」。 武陵農場表示，為因應低溫，灌溉系統會在清晨啟動防凍噴水機制，使水在植物表面形成一層薄冰，避免花草受到凍傷，今晨因氣溫逼近零度，藤花園鐵網上結成一串串冰柱，地面花草也覆上晶亮冰霜，彷彿整座園區被輕柔封存。 但隨著太陽露臉、溫度略升，冰晶簾逐漸融化，農場提醒遊客，行走時留意路面濕滑，清晨前往賞景務必做好保暖措施。查看原文更多Newtalk新聞報導國軍偵獲中共空飄氣球闖台海上空 2架次共機越中線台封禁小紅書 中官媒拋「數位返鄉」文化統戰話術再升級新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1