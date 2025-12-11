打造幸福醫療新典範 嘉基勇奪三項台灣健康永續大獎 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院佇立在嘉義市的出入口，守護嘉義人67年。自 1958 年宣教士戴德森醫師開始，將「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神付諸行動，嘉基始終秉持使命與愛心，一步步扎根在地方。繼台灣永續行動獎與《遠見》ESG 醫療永續獎之後，今年，嘉基再傳捷報，榮獲「2025 台灣健康永續獎（TCSA）」三項大獎，包括「創意溝通領袖獎」、「智慧健康醫院領袖獎」與「護理人員幸福獎」，院長陳煒表示，這些獎項不只是掛在牆上的榮譽，而是無數日常努力與善的循環。

廣告 廣告

陳煒院長強調，永續不是一個宏大的計畫，而是善的循環。他說，67 年來嘉基的核心信念從未改變，這次獲獎是全體同仁共同努力的成果，更提醒嘉基要持續前行。未來，醫院將結合 AI 醫療與全人照護，深化社區健康治理、強化偏鄉照護、培育醫療人才並推動幸福職場，讓醫療回到最初的本質-往有需要的地方去，陪伴每一位病人、家庭與社區，走向更健康、更有希望的未來。

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦第二屆台灣健康永續獎日前頒發得獎獎項，嘉基獲頒「創意溝通領袖獎」肯定，以「有溫度的醫療」為核心，讓醫療是專業，也是理解、能陪伴的語言；院方運用10大媒體平台與 AI 技術製作衛教影音，並推出多語言「360 度院區導覽」服務，突破語言、文化與環境限制，打造透明、即時且能回饋的醫療資訊環境。陳煒院長指出，讓病人聽得懂、找得到、有人陪，就是最重要的溝通。嘉基也深耕社區，走入偏鄉與部落，成立全國首創的「部落健康營造中心」；推動「愛抵嘉好厝邊專車」提供一站式健康管理服務；並領航嘉義地區糖尿病共同照護網，展現醫療溝通的技術，同時也是一份公共責任。

在「智慧健康醫院領袖獎」方面，嘉基整合智慧醫療與全人照護，打造兼具科技效率與人文關懷的就醫體驗。2024年共發表229篇期刊論文、執行99 研究計畫，累計取得22件專利並完成3件技術轉移，專利數排名全國第16、區域醫院第一。院長陳煒表示，比數據更重要的是病人親身的體驗到的改變，例如病床前電子白板顯示每日檢查資訊；App 自動提醒新生兒黃疸監測，讓父母更安心；臨床警示系統（CAS）在重症病患半夜突發狀況時及早示警，醫護團隊能即時搶回生命。他強調，這些智慧醫療不是炫技，是讓民眾安心的醫療承諾。

「護理人員幸福獎」則肯定了嘉基多年投入幸福友善職場的具體成果，嘉基最大的特色不是建築，而是一群願意留下的護理師；院方人力配置達醫學中心等級，2024 年全面達成三班護病比，離職率長年低於全國平均，並獲勞動部「工作生活平衡獎」。嘉基從六大面向投入，包括職場安全、在職教育、心理支持、彈性排班、薪酬福利與創新文化，透過托嬰中心與幼兒園、紓壓活動、護理導師制度、幸福職場獎勵金、春節加床紅包，以及「五餅二魚分享車」與「愛的加油站」等溫暖措施，形成「照顧專業人，讓專業人照顧病人」的良性循環。